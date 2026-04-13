Liga de Quito vs. Mirassol: día, canales y cómo ver el partido de Copa Libertadores 2026

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

La Copa Libertadores no da tregua y nos presenta un choque electrizante por el liderato del Grupo G. Liga de Quito recibe a Mirassol en un duelo donde ambos equipos buscan mantener su invicto tras debutar con sendas victorias en el torneo continental.

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El compromiso se llevará a cabo este martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido mundialmente como la "Casa Blanca". A continuación, te presentamos el horario del pitazo inicial para que no te pierdas ningún detalle según tu ubicación actual:

Ecuador, Colombia y Perú: 21:00

Argentina, Chile y Uruguay: 23:00

México: 20:00

Liga de Quito recibe a Mirassol en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026.ANGELO CHAMBA

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Mirassol?

Para los hinchas en territorio ecuatoriano y el resto de Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO se podrá seguir a través del canal de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+.

Los Albos llegan motivados tras su triunfazo en la altura de El Alto ante Always Ready, mientras que la escuadra brasileña arriba como la gran revelación tras someter a Lanús. Ambos estrategas pondrán toda la carne en el asador para dar un paso firme hacia los octavos de final.

Posible alineación de Liga de Quito

LDU Quito: Valle, Quintero, Mina, Segovia, L. Quiñónez; Pretell, Villamil, Y. Quiñónez, Cornejo, Corozo; Deyverson.

Posible alineación de Mirassol

Mirassol: Walter; Lucas Ramón, Luiz Otávio, Gazal, Warley; Danielzinho, Neto Moura, Lucas Mugni; Negueba, Dellatorre y Fernandinho.