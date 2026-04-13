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Liga de Quito vs. Mirassol: día, canales y cómo ver el partido de Copa Libertadores 2026

Liga de Quito busca el liderato solitario del Grupo G ante Mirassol, que es colista del Brasileirao pero que sorprendió a todos en el debut copero

Liga de Quito se impuso en su estreno copero ante Always Ready en El Alto.

Liga de Quito se impuso en su estreno copero ante Always Ready en El Alto.Cortesía

Christopher Montalván
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Christopher Montalván

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La Copa Libertadores no da tregua y nos presenta un choque electrizante por el liderato del Grupo G. Liga de Quito recibe a Mirassol en un duelo donde ambos equipos buscan mantener su invicto tras debutar con sendas victorias en el torneo continental.

(Lea también: Con error de Moisés Caicedo, Chelsea es goleado por Manchester City en la Premier League (Video))

El compromiso se llevará a cabo este martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido mundialmente como la "Casa Blanca". A continuación, te presentamos el horario del pitazo inicial para que no te pierdas ningún detalle según tu ubicación actual:

  • Ecuador, Colombia y Perú: 21:00
  • Argentina, Chile y Uruguay: 23:00
  • México: 20:00
Liga de Quito recibe a Mirassol en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026.

Liga de Quito recibe a Mirassol en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026.ANGELO CHAMBA

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Mirassol?

Para los hinchas en territorio ecuatoriano y el resto de Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO se podrá seguir a través del canal de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+

Los Albos llegan motivados tras su triunfazo en la altura de El Alto ante Always Ready, mientras que la escuadra brasileña arriba como la gran revelación tras someter a Lanús. Ambos estrategas pondrán toda la carne en el asador para dar un paso firme hacia los octavos de final.

Posible alineación de Liga de Quito

LDU Quito: Valle, Quintero, Mina, Segovia, L. Quiñónez; Pretell, Villamil, Y. Quiñónez, Cornejo, Corozo; Deyverson.

Posible alineación de Mirassol

Mirassol: Walter; Lucas Ramón, Luiz Otávio, Gazal, Warley; Danielzinho, Neto Moura, Lucas Mugni; Negueba, Dellatorre y Fernandinho.

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