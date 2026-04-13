Vicente Sánchez valora la entrega de Emelec pese a la crisis de resultados ante Aucas

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

El presente del Emelec en la LigaPro es crítico. Tras caer 2-0 frente a Aucas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el cuadro azul encadenó su cuarto compromiso consecutivo sin conocer la victoria. A pesar del panorama deportivo que ubica al Bombillo en la penúltima posición de la tabla con apenas 5 unidades, el cuerpo técnico intenta encontrar luces entre las sombras.

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Un partido condicionado desde el arranque

La planificación de Emelec se desmoronó apenas a los 6 minutos de juego. La expulsión del mediocampista Gonzalo Napoli obligó al equipo a realizar un esfuerzo físico descomunal para compensar la inferioridad numérica en la altura de Quito.

Al finalizar el encuentro, Vicente Sánchez, entrenador del cuadro azul, compareció ante los medios y analizó el desempeño de sus dirigidos. Lejos de centrarse únicamente en el marcador adverso, el uruguayo puso el foco en la actitud del plantel.

Aucas y Emelec se enfrentaron en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.KARINA DEFAS / EXPRESO

Las frases de Vicente Sánchez: "Rescato la garra"

Sánchez fue enfático al señalar que, aunque el resultado es negativo, la respuesta anímica del equipo ante la adversidad fue notable. El asistente técnico destacó el compromiso de los jugadores que permanecieron en cancha:

"Rescato la garra, las ganas de ir al frente a pesar de tener un hombre menos casi todo el partido", afirmó Sánchez, subrayando el pundonor deportivo.

A pesar de la falta de efectividad y los errores puntuales que costaron los goles, Sánchez insistió en que el grupo no bajó los brazos: "Me quedo con el esfuerzo de los muchachos, que no se entregaron nunca", sentenció ante la prensa.

Crisis profunda en el Bombillo

Los números no mienten y la situación de Emelec es alarmante para su hinchada. De los últimos 12 puntos en disputa, el equipo apenas sumó uno, una sequía que los ha hundido en el fondo de la clasificación. La falta de gol y la fragilidad defensiva son tareas pendientes para un cuerpo técnico que, por ahora, se aferra a la "garra" como punto de partida para intentar revertir un mal inicio de temporada.

Con la presión en aumento, el próximo desafío de Emelec será vital para determinar si este grupo tiene la capacidad de transformar ese esfuerzo elogiado por Sánchez en resultados positivos que los saquen de la zona baja de la LigaPro.

Su rival del próximo viernes 17 de abril será Guayaquil City. El partido se disputará en el estadio George Cawpell a las 19:30.