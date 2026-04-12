Boca Juniors vs Barcelona SC: el Ídolo vuelve a La Bombonera por la Copa Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC vuelve a La Bombonera para enfrentar a Boca Juniors en un duelo histórico.





El Ídolo revive recuerdos de su último empate en el mítico estadio argentino.





La Bombonera será el escenario de un partido cargado de presión y vitrina internacional.

Barcelona juega el martes 14 de abril ante Boca Juniors desde las 19:00 en el estadio La Bombonera, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, un escenario donde la última vez empataron 0-0, en 2021.

Jugar allí es una experiencia intensa por la cercanía de las gradas a la cancha.

Varios futbolistas han vestido ambas camisetas, como Damián Díaz, tres veces campeón nacional con Barcelona. En las décadas de los 80 y 90, el defensa Raúl Noriega también dejó huella al consagrarse con ambos clubes: fue campeón en cinco ocasiones con el Ídolo y ganó la Copa de Oro con los argentinos en 1993.

Las cifras de Boca Juniors vs Barcelona

Esa historia continúa ahora con Darío Benedetto, quien regresa a La Bombonera para disputar la Libertadores. Antes, también llegaron al Ídolo con pasado en Boca jugadores como Antonio Barijho (2005), Marcelo Delgado (2007) y Ricardo Noir (2010).

En sentido inverso, como juvenil, Kevin Becerra pasó de del Ídolo al cuadro Xeneize en 2014, pero no debutó en el primer equipo.

Jugar en el estadio La Bombonera es para muchos futbolistas una experiencia pendiente y también un gran reto.

Luis Miguel Escalada, actual gerente deportivo de Deportivo Cuenca y formado en Boca, lo resume así: “La Bombonera es un templo del fútbol, un estadio mágico, único e incomparable”.

Sobre el partido, Escalada afirmó que “hay que valorar que Barcelona logró su clasificación en estadios difíciles y con presión, como ante Argentinos Juniors y Botafogo”.

Además, destaca que enfrentar al cuadro argentino implica una motivación extra, ya que el partido tiene una vitrina internacional.

Por su parte, Carlos Mendoza, quien también jugó en el Xeneize y conoce bien el fútbol ecuatoriano por su paso por Deportivo Quito y Emelec, destacó que jugar en La Bombonera es algo que todo futbolista quiere experimentar.

Números de Boca y Barcelona SC en Libertadores

“Es un partido que el futbolista primero disfruta y luego juega al máximo. La hinchada no deja de cantar. No se puede anticipar un resultado, ambos son equipos grandes. Barcelona tiene carácter y le ha ido bien como visitante este año en la Copa Libertadores”.