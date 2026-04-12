Paula Torres, campeona mundial de marcha por equipos: oro histórico para Ecuador en Brasil
Paula Torres conquistó el oro mundial en la maratón marcha. Nathaly ‘Cuy’ León y David Hurtado también subieron al podio
Lo que debes de saber
- Paula Torres ganó el oro en la maratón marcha de 42 km.
- Nathaly León logró el tercer lugar y sumó al podio ecuatoriano.
- David Hurtado fue segundo en la rama masculina.
Ecuador vuelve a escribir su nombre en la historia de la marcha atlética mundial gracias a la brillante actuación de la cuencana Paula Torres, quien se consagró campeona mundial por equipos en las calles de Brasilia, escenario del campeonato disputado en territorio brasileño.
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La atleta ecuatoriana logró una actuación memorable al imponerse en la exigente prueba de Maratón de Marcha (42,195 kilómetros), una distancia que debutó oficialmente en este certamen mundial y que ya tiene a una ecuatoriana como su primera gran campeona. Torres dominó la competencia con autoridad y determinación, cruzando la meta con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 37 segundos, registro que la ubicó en lo más alto del podio y consolidó su nombre entre las grandes figuras de la marcha internacional.
Toda la felicidad Paula Torres en Brasilia
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🗣️ “Estoy muy contenta, agradezco a todos por su apoyo. Dedico esta medalla a mi familia. Este es resultado de todo el trabajo en equipo”— Radioactiva Ecuador (@radioactiva_ec) April 12, 2026
🏃🏻 Paula Torres con @PachiComunicar desde Brasilia 🇧🇷, tras convertirse en campeona mundial de marcha 🥇. pic.twitter.com/GTvzPrQgyz
El éxito ecuatoriano no se detuvo allí. La también tricolor Nathaly León, conocida como la ‘Cuy’, protagonizó otra destacada actuación al finalizar en el tercer lugar, logrando así subirse al podio con un tiempo de 3 horas, 31 minutos y 47 segundos. Este resultado reafirma la fortaleza del equipo ecuatoriano femenino, que continúa posicionándose entre los mejores del mundo en esta disciplina.
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El campeonato contó además con la presencia del histórico campeón olímpico Jefferson Pérez, una de las máximas leyendas del deporte ecuatoriano y mundial, quien se desempeñó como jefe técnico del equipo. Su experiencia y liderazgo fueron fundamentales para fortalecer el proceso competitivo de los marchistas ecuatorianos.
En la categoría masculina también hubo motivos para celebrar. El marchista David Hurtado alcanzó un valioso segundo lugar, sumando otro resultado destacado para el país y confirmando el gran momento que vive Ecuador en esta disciplina.
León brillante en el Mundial
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🗣️ “Estoy orgullosa de la persona que me estoy convirtiendo. Paula aseguró la medalla de oro y nosotros fuimos por otra medalla”— Radioactiva Ecuador (@radioactiva_ec) April 12, 2026
🏃🏽♀️ Nataly León con @PachiComunicar desde Brasilia 🇧🇷, tras lograr su tercer lugar en el mundial de marcha 🥉
🇪🇨 Logró dos medallas dentro de la… pic.twitter.com/FxrSZpMfbN
Detrás de estos logros también destaca el trabajo estratégico del entrenador Andrés Chocho, cuya dirección técnica ha sido determinante en la preparación física y mental de los atletas.
Con estos resultados, Ecuador reafirma su histórica tradición en la marcha atlética y demuestra que una nueva generación de atletas continúa el legado de gloria que ha llevado al país a lo más alto del deporte mundial.