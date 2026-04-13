Mario Pineida en Boca Juniors vs Barcelona SC: la volea que pudo ser historia en 2021

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Barcelona SC disputará su cuarta visita oficial al estadio La Bombonera por Copa Libertadores.





Mario Pineida en el 2021 estuvo cerca de marcar con una volea que exigió al arquero Esteban Andrada.





Aquel partido del 2021 también tuvo como protagonista al DT de Boca, Miguel Ángel Russo, hoy recordado tras su fallecimiento.

Barcelona SC vuelve a pisar uno de los escenarios más imponentes del continente: el estadio La Bombonera, donde enfrentará a Boca Juniors este martes 14 de abril desde las 19:00 por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Será la cuarta visita del cuadro torero a territorio xeneize, pero inevitablemente el recuerdo viaja a 2021, a una noche que quedó marcada por la entrega de Mario Pineida, uno de los jugadores más queridos por la hinchada amarilla y que hoy ya no está tras su fallecimiento en diciembre de 2025.

Aquella jornada del 20 de mayo de 2021 pudo haber tenido un momento histórico para Pineida. Corría el minuto 28 cuando el lateral izquierdo sorprendió con una potente volea que hizo contener la respiración en La Bombonera. El disparo llevaba destino de gol, pero el arquero Esteban Andrada reaccionó con reflejos felinos y desvió el balón, evitando lo que pudo ser una noche inolvidable para el defensor ecuatoriano.

Años 2021, Mario Pineida jugador del Barcelona SC enfrentando a Boca Juniors.EFE

Fiel a su estilo combativo, Pineida peleó cada balón con intensidad, sin retroceder ante la presión de uno de los estadios más intimidantes del continente. En el minuto 36 fue amonestado tras una jugada fuerte, reflejo de su carácter y su compromiso en partidos de alta exigencia. Sus números de aquella noche hablan por sí solos: jugó los 90 minutos, registró 76 toques, dio 1 asistencia, aportó 2 pases claves, completó 3 de 4 pases largos precisos, ganó 12 de 14 duelos y realizó 2 quites defensivos. Fue, sin duda, una actuación que retrata el espíritu de lucha que lo convirtió en referente del equipo.

Cosas del destino, en ese entonces el director técnico de Boca Juniors era Miguel Ángel Russo, quien también falleció en octubre de 2025. Aquel empate sin goles quedó marcado por protagonistas que hoy ya no están.

Tres visitas que construyen la historia

La historia de Barcelona SC en La Bombonera comenzó el 5 de marzo de 2003, cuando cayó 2-1 en un duelo intenso, donde el descuento amarillo lo firmó Ariel Grazziani.

Diez años después, el 3 de abril de 2013, Barcelona regresó a Buenos Aires y nuevamente se encontró con un resultado adverso: derrota 1-0.

Los números de Boca Juniors y Barcelona SC

Pero la noche del 20 de mayo de 2021 rompió la racha. Barcelona firmó un empate 0-0 que se convirtió en su mejor resultado en ese escenario. Con Javier Burrai en el arco y una defensa liderada por Pineida, el equipo logró un punto que lo dejó líder del Grupo C con 10 unidades y selló su clasificación a la siguiente ronda.