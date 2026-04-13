Daniel Noboa regresará a China este 2026: "No podemos negar que tenemos una buena relación"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente Daniel Noboa viajará a China en agosto de 2026 para una nueva visita oficial estratégica.

Noboa prioriza el comercio con China y Rusia, pese a la estrecha cooperación con Estados Unidos.

La relación comercial con Rusia sostiene 400.000 empleos en las provincias de El Oro y Los Ríos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a China este agosto de 2026 por una nueva visita oficial al gigante asiático. En junio de 2025, el primer mandatario ecuatoriano ya tuvo una visita oficial a China, en la que se reunió con su homólogo Xi Jinping.

El equilibrio comercial entre China, Rusia y Estados Unidos

Durante una entrevista con Radio Forever, el primer mandatario sostuvo que Ecuador no puede "cerrarse en banda" con un solo socio estratégico. Noboa destacó que, aunque Estados Unidos es el principal aliado en seguridad, naciones como China y Rusia son vitales para la economía nacional.

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El presidente enfatizó los siguientes puntos sobre la política exterior ecuatoriana:

La relación comercial con Rusia genera más de 400.000 empleos directos.

directos. Las provincias de El Oro y Los Ríos son las principales beneficiarias del comercio con el mercado ruso.

son las principales beneficiarias del comercio con el mercado ruso. China se mantiene como un destino clave para las exportaciones tras la gira presidencial de 2025.

Delegaciones de Ecuador y China dialogan en un encuentro bilateral en junio de 2025; la canciller Gabriela Sommerfeld acompaña al presidente Noboa en esta mesa de alto nivelCancillería del Ecuador

Daniel Noboa y su visita a Pekín en 2025

Esta será la segunda ocasión que Noboa visite China como jefe de Estado. En su viaje previo de junio de 2025, el mandatario no solo se reunió con Xi Jinping, sino que también mantuvo diálogos con empresarios locales y jóvenes ecuatorianos residentes en Asia.

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"Tenemos que seguir en comercio con todo el mundo", afirmó el mandatario, asegurando que la sólida relación con la Casa Blanca bajo el mando de Donald Trump no interfiere con los intereses comerciales en otros continentes.