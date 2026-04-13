Noboa sobre Colombia: "no tengo gran esperanza de que Petro cambie"

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador creó la “tasa de seguridad” y la subió al 100% y Colombia respondió subiendo aranceles al 100%.

Petro acusa falta de diálogo, mientras la CAN pide retomar negociaciones urgentes.

Noboa espera que tras las elecciones en Colombia ambos países puedan retomar negociaciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió este lunes a la situación con Colombia y a su homólogo Gustavo Petro, en medio de la tensión comercial que atraviesan ambos países. En entrevista con Radio Forever, Noboa expresó: “En el caso de Colombia no tengo gran esperanza de que Petro cambie, ni pues haga lo que debería de hacer que es proteger su frontera sur. Y es una pena porque comercialmente el Ecuador está mejor con la tasa de seguridad”.

El mandatario ecuatoriano insistió en que, si Ecuador está sacrificando empleos e industrias al mantener la relación comercial con Colombia, lo mínimo que espera es reciprocidad. Recordó que en 2017 Ecuador vendió electricidad barata a Colombia y pidió que ahora se devuelva el gesto en condiciones similares.

Noboa reiteró que Ecuador está abierto a trabajar con Colombia y expresó su esperanza de que, tras las elecciones en ese país, se pueda sentar ambo países buscar una solución de largo plazo al problema fronterizo.

Escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia

Las declaraciones de Noboa se producen tras la decisión de Colombia, anunciada el 10 de abril, de elevar del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones provenientes de Ecuador. La medida fue tomada en respuesta directa a la tasa de seguridad impuesta por Noboa de elevar los aranceles al 100%, que grava los productos colombianos que ingresan al mercado ecuatoriano.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, explicó que la decisión busca “nivelar” las condiciones de intercambio. Según Morales, el Gobierno de Petro agotó los canales diplomáticos sin obtener respuesta positiva de Quito.

Te puede interesar: La pugna arancelaria lleva al comercio de Ecuador y Colombia al ‘abismo’

La Comunidad Andina (CAN) también intervino. Su secretario general, Gonzalo Gutiérrez Reinel, se comunicó con ambos presidentes para hacer un llamado urgente a retomar el diálogo directo y evitar que la escalada arancelaria afecte la integración regional.

Elecciones en Colombia

Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el domingo 31 de mayo de 2026, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. En esa fecha, los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026–2030. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026, entre las dos fórmulas más votadas.

Impacto económico en la región andina

En un comunicado la CAN subrayó que las medidas recientes generan efectos adversos para ambas partes y para la subregión. Recordó que el proceso de integración andino ha multiplicado las exportaciones intracomunitarias en casi seis décadas, pasando de $52,7 millones a $9.152 millones en 2024.

Para Colombia, las exportaciones intracomunitarias crecieron de $31 millones en 1969 a $3.197 millones en 2024, beneficiando a más de 3.500 empresas, en su mayoría mipymes. Ecuador también ha visto un crecimiento significativo: de $7,5 millones en 1969 a $2.033 millones en 2024, con más de 1.200 empresas exportadoras involucradas.

La tensión actual pone en riesgo no solo el comercio bilateral, sino también la estabilidad de un proceso de integración que ha sido fundamental para el desarrollo económico de la región andina.