La pugna arancelaria lleva al comercio de Ecuador y Colombia al ‘abismo’

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador y Colombia están al borde de una guerra comercial. Los aranceles del 100 % amenazan con romper 60 años de relación.

Ambos países imponen aranceles del 100 %, aunque Colombia hará excepciones. El comercio bilateral ya pierde más de $800 millones.

Gustavo Petro amenaza con salir de la Comunidad Andina y acercarse a otros bloques como Mercosur.

Más de 60 años de relación comercial entre Ecuador y Colombia están por ‘caer a un abismo’. La pugna arancelaria no ha hecho más que escalar y el pasado jueves alcanzó un nuevo pico con el anuncio del presidente Daniel Noboa de elevar los aranceles al 100 % a los productos colombianos, lo que generó que el país vecino adopte una medida similar, al incrementar su tasa del 30 % al 100 %, aunque solo sea a ciertos productos ecuatorianos. Esto, “ante el agotamiento de todos los esfuerzos diplomáticos”.

Tras el anuncio, este 10 de abril de 2026, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó la medida en una nueva resolución, en la que establece que el cobro de la tasa del 100 % comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de mayo de 2026. Colombia, por su parte, no ha anunciado fechas, a la espera de trámites aduaneros internos. Sin embargo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, adelantó que la medida no se aplicará en la "producción ecuatoriana que es necesaria para Colombia". Esta ingresaría con 0 % de arancel.

El presidente Noboa, a través de su cuenta de X, ha justificado el nuevo incremento (la tasa arrancó con el 30 % en febrero y aumentó al 50 % desde marzo de este año) ante la falta de un acuerdo con el gobierno de Petro para fortalecer los controles en la frontera. “Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, dijo.

No obstante, esta política no solo amenaza con aniquilar definitivamente el comercio bilateral, sino también con sacudir los cimientos de la integración regional, tras la advertencia de Colombia de retirarse de la Comunidad Andina (CAN).

Una amenaza a la integración regional

El primer gesto del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue calificar el alza como “una monstruosidad”, una decisión que, añadió, representa el final del Pacto Andino para su país y en ese sentido adelantó su decisión de abandonar la Comunidad Andina (CAN) en favor de otros bloques regionales, como Mercosur. Según Petro, la imposición de estas barreras económicas rompe los principios de integración que sostienen el bloque. “Nada hacemos ya allí”, dijo el presidente tras conocer el endurecimiento de esta restricción comercial que, en casi tres meses de vigencia, según datos de la Cámara Colombo Ecuatoriana, ha generado un perjuicio económico bilateral de más de $ 800 millones.

Desde el sector empresarial ecuatoriano, pese a la afectación millonaria que esto implica, las reacciones se mantienen con cautela ante un Gobierno que ha decidido no dar marcha atrás en esta política, a la que atribuye resultados positivos: desde que se tomó esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33 %, dijo Noboa, y, por primera vez en la historia, el país logra tener un superávit comercial con Colombia, sin matizar que ese resultado es producto de un desplome de las ventas y no de una extraordinaria productividad.

Tras la medida, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) señaló, a través de un comunicado en redes, que mantiene su preocupación por la seguridad nacional y reiteró su “firme postura de cara a los efectos que esta medida tendrá sobre el ya disminuido comercio entre ambas naciones y la sostenibilidad de la Comunidad Andina”. Además, llamó a un diálogo urgente como el único mecanismo de solución.

Arancel del 100 %, "una medida absurda y desproporcionada"

Una reacción más firme vino desde Colombia. Oliva Diazgranados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, calificó la medida como “absurda y desproporcionada”, y aseguró que solo tiene como fin terminar de aniquilar lo que queda del comercio bilateral.

Diazgranados vincula el tema con factores políticos. El anuncio, recuerda, llega tras una nueva crisis bilateral que comenzó el 6 de abril, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al exvicepresidente Jorge Glas como un “preso político”. Estas declaraciones fueron interpretadas por Ecuador como una injerencia en asuntos internos.

“Estamos de acuerdo en que el presidente Petro no puede estar pidiendo la liberación de Jorge Glas, pero tampoco el presidente Noboa puede estar tomando represalias por temas que son políticos”.

Ecuador compra anualmente cerca de $ 1.900 millones en productos colombianos y vende a ese país cerca de $ 900 millones. Una tasa del 100 %, dijo Freddy Cevallos Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (Camecol), hará que el comercio entre ambas naciones se deteriore.

Se espera que productos como medicinas, carros y artículos de aseo y cosméticos que llegan de Colombia se vuelvan “comercialmente inviables”, que Colombia oficialice un arancel similar y que, por ende, se deje de exportar e importar, porque con precios tan elevados nadie va a comprar.

Intercambio comercial

Comercio. Más de 2.800 empresas colombianas se afectan con la política arancelaria, frente a un grupo de 902 empresas ecuatorianas que envían sus productos hacia ese mercado. El año pasado, el intercambio alcanzó los $ 2.481 millones.

Balanza. Según gremio colombianos, en dos meses de pugna, las exportaciones colombianas cayeron un 21 %, mientras que la importación de productos ecuatorianos creció un 20 %, invirtiendo una tendencia en la balanza.