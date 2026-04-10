Colombia sube aranceles al 100 % a productos ecuatorianos en represalia por medida de Noboa

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Colombia anunció que subirá del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones provenientes de Ecuador, en respuesta directa a la decisión del presidente Daniel Noboa de elevar al mismo nivel la "tasa de seguridad" que grava los productos colombianos que ingresan al mercado ecuatoriano.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, confirmó que la medida busca "nivelar" las condiciones de intercambio entre los dos países. Según Morales, el Gobierno del presidente Gustavo Petro agotó los canales diplomáticos sin obtener respuesta positiva por parte del gobierno de Daniel Noboa.

La propuesta deberá pasar por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) antes de entrar en vigor. Bogotá no precisó qué productos ecuatorianos quedarán afectados ni la fecha exacta de aplicación.

Colombia también mantiene activa una demanda ante la Comunidad Andina (CAN) por considerar que los aranceles ecuatorianos violan el Acuerdo de Cartagena de 1969.

Las cifras de la balanza comercial entre ambos países generan lecturas distintas. Bogotá, con datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), reporta un superávit colombia.

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