Senae oficializa el arancel del 100 % para las importaciones colombianas

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) resolvió elevar la tasa aduanera al 100 %, a mercancías provenientes de Colombia.

La medida, que entrará en vigencia el 1 de mayo de 2026, implica que los productos deberán pasar por aforos físicos, documentales o no intrusivos.

La medida, según el Gobierno, responde a la falta de acciones efectivas en seguridad fronteriza por parte de Colombia.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) emitió este 10 de abril de 2026 una nueva resolución para actualizar la tasa por servicio aduanero para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia.

El objeto de esta medida, explica el documento, "es fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional, la cual permitirá suplir la carencia de fiscalización y garantizar la integridad de la recaudación fiscal y la seguridad de la cadena logística". Para efectos de cumplir con este control, las mercancías deberán someterse a los canales de aforo: físico, documental o físico no intrusivo.

Tal como anunció un día antes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), el cobro iniciará desde el próximo 1 de mayo de 2026. Según la cartera de Estado, la decisión de seguir elevando la tasa - esta arrancó con el 30 % en febrero y aumentó al 50% desde marzo de este año-, responde a la falta de acciones "concretas y efectivas" en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia.

Senae añade que esta tasa seguirá siendo administrada a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mientras el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitará los medios de pago.

Tasa del 100 % para Colombia ¿Se aplicarán excepciones?

La norma establece ciertas excepciones para el cobro de este arancel:

Las mercancías que se amparen en los regímenes aduaneros de admisión temporal para perfeccionamiento activo, reimportación en el mismo estad o, devolución condicionada, tránsito aduanero, reembarque, vehículo de uso privado de turista y transbordo.

o, devolución condicionada, tránsito aduanero, reembarque, vehículo de uso privado de turista y transbordo. Cualquiera de las formas de culminación: regímenes aduaneros de importación y otros regímenes aduaneros.

Las importaciones petroleras y de generación energética y afines, de conformidad con el anexo que emita la Dirección Genera y

y afines, de conformidad con el anexo que emita la Dirección Genera y Los sujetos pasivos que no tienen la obligación de presentar Declaraciones Aduaneras.

Para los empresarios, el alza responde a temas políticos

Ayer, el presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, justificó la medida ante la falta de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, para fortalecer los controles en frontera. "Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo", dijo.

El presidente añadió que, "desde que se tomó esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico".

No obstante, desde Colombia, los empresarios creen que esta medida tiene motivaciones políticas, pues el anuncio de incrementar la tasa se dio tras una nueva crisis bilateral que comenzó el 6 de abril, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al exvicepresidente Jorge Glas como un "preso político". Estas declaraciones fueron interpretadas por Ecuador como injerencia en asuntos internos.

"Y nosotros estamos de acuerdo con que el presidente Petro no puede estar pidiendo la liberación de Jorge Glas, pero tampoco el presidente Noboa no puede estar tomando retaliaciones por temas que son políticos y específicamente de relacionamiento entre un presidente de derecha y un presidente de izquierda", dijo Oliva Diazgranados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, quien advirtió de los efectos económicos mayores que tendrá el aumento arancelario que, en casi tres meses, ya ha generado más de $ 800 millones en pérdidas económicas bilaterales.