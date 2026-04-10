El arancel del 100% para productos colombianos "es una medida absurda y desproporcionada"

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador elevará al 100% el arancel a productos colombianos desde mayo de 2026.

La pugna arancelaria, en medio de una nueva crisis diplomática, ya ha generado pérdidas superiores a $800 millones en casi tres meses.

Como una medida "absurda y desproporcionada", así calificó la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, la decisión de Ecuador, de elevar al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de mayo de 2026.

Oliva Diazgranados, directora del gremio, cuestionó que la medida no cumpla el principio de proporcionalidad. Toda norma, dijo, "debe tener la compatibilidad constitucional y en Ecuador no la tiene, debe respetar principios superiores al debido proceso, debería ver las implicaciones jurídicas, sociales, económicas y eso no se está viendo", señaló la dirigente quien advirtió que elevar el arancel al 100 % solo busca frenar una relación comercial de más de 60 años y ahondar las pérdidas económicas bilaterales, que en casi tres meses de disputa arancelaria, ya suman más de $ 800 millones.

La decisión de seguir elevando la tasa - esta arrancó con el 30 % en febrero y aumentó al 50% desde marzo de este año-, responde a la falta de acciones "concretas y efectivas" en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, según comunicó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP).

Para los empresarios, el alza responde a temas políticos

No obstante, Diazgranados relaciona al tema con factores políticos. El anuncio llega tras una nueva crisis bilateral que comenzó el 6 de abril, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al exvicepresidente Jorge Glas como un "preso político". Estas declaraciones fueron interpretadas por Ecuador como injerencia en asuntos internos.

"Estamos de acuerdo con que el presidente Petro no puede estar pidiendo la liberación de Jorge Glas, pero tampoco el presidente Noboa no puede estar tomando retaliaciones por temas que son políticos y específicamente de relacionamiento entre un presidente de derecha y un presidente de izquierda".

Las pérdidas económicas se ahondarán y el contrabando se fortalecerá

Ecuador compra anualmente cerca de $ 1.900 millones de productos colombianos y vende a ese país, cerca de $ 900 millones. Una tasa del 100 %, dice Freddy Cevallos Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (Camecol), hará que el comercio entre ambas naciones se deteriore, poniendo en riesgo a miles de empleos.

Lo que se espera es que productos como medicinas, carros y artículos de aseo y cosméticos que llegan de ese país sean "comercialmente inválidos, que Colombia aplique un arancel igual y que por ende se deje de exportar e importar, porque con precios tan elevados nadie los va a comprar".

Cevallos sostiene que este escenario obligará a importadores a buscar otros países. En eso coincide Diazgranados quien lamenta que esas alternativas estén vinculadas al producto que viene de China, un país que, dice, poca producción y empleo genera en ambas economías.

"Lo que se está haciendo es dar mayor espacio a China que no produce en Ecuador y que va en detrimento del mismo empleo y capacidad productiva del país. Hay que recordar que el 60 % de las exportaciones de Colombia a Ecuador es materia prima para el desarrollo de productos manufacturados para Ecuador", dice la representante gremial colombiana, quien añade además que una medida como esta seguirá fortaleciendo el contrabando.