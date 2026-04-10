Gremios fronterizos rechazan tasa del 100%: "La frontera no puede seguir siendo la víctima"

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los gremios del Carchi estiman que el comercio fronterizo cayó un 95% con la tasa del 50%. Con el salto al 100%, el dirigente Carlos Bastidas advierte que la actividad queda "en cero" y que el contrabando se triplicará.

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, desde Ipiales, responsabilizó a ambos gobiernos por la crisis y cuestionó la inacción de la CAN. Más de 5.600 familias y hasta 6.513 empleos están en riesgo en la zona fronteriza.

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, emitió un comunicado en el que expresó su "rechazo total y categórico" a la decisión de Ecuador de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones colombianas. El gremio advirtió que la medida golpea de manera directa a miles de comerciantes, transportadores y familias que dependen del intercambio binacional.

"Este tipo de decisiones están llevando a la frontera a una situación crítica, poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de negocios y empleos", señaló el comité en el documento.

En el mismo comunicado, el gremio responsabilizó tanto al Gobierno de Ecuador como al de Colombia por la falta de acuerdos y diálogo efectivo. También cuestionó la inacción de la Comunidad Andina (CAN), que "pese a existir para resolver conflictos comerciales entre países miembros, ha demostrado una preocupante incapacidad para evitar que esta crisis se profundice".

"La frontera no puede seguir siendo la víctima de decisiones políticas y comerciales tomadas lejos de nuestra realidad", concluye el pronunciamiento.

¿Qué dicen los transportistas del Carchi sobre la tasa del 100% a Colombia?



Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, calificó el anuncio como un golpe definitivo. "Es como botarle el puente, crear un muro en medio puente. No tiene sentido. Nosotros luchando para que eliminen esa tasa y ahora proyectan el 50% más para ponerlo al 100%. Es una locura", dijo indignado.

Con la tasa del 50%, el comercio fronterizo ya operaba en mínimos. "Si estábamos al 95% sin trabajo, apenas fluyendo un 5%, ahorita queda paralizado. Cero bajo cero", afirmó Bastidas.

Según el dirigente, incluso antes del incremento los comerciantes reducían operaciones drásticamente. "Y si le ponen el 100%, eso ya no va a ser posible", advirtió.

El dirigente también cuestionó las mesas técnicas convocadas por el Gobierno. Relató que las autoridades ofrecieron crear una zona franca y un polo de desarrollo, propuestas que considera insuficientes. "Eso lleva tiempo y no hay seguridad jurídica. Con toda esta inestabilidad, ¿quién va a venir a invertir?", reclamó.

Bastidas contó que confrontó al viceministro de Producción, Andrés Robalino, durante una de esas reuniones y le dijo que "Son tan ágiles para aplicar y aplicar, pero por otras cosas ahí sí se olvidan y no dan marcha atrás". No recibió rrespuesta.

Recordó que ni el ministro Jaramillo, que visitó Tulcán, ni el viceministro en Quito ofrecieron respuestas concretas. "Simplemente nos alargan la muerte. Muerte lenta, muerte con anestesia", resumió.

Las autoridades, según Bastidas, sugirieron esperar hasta el cambio de gobierno en Colombia, cuyas elecciones serían en mayo con posible segunda vuelta en julio o agosto. "Usted vaya sumando meses", cuestionó.

Para el dirigente, el principal efecto de la medida será el fortalecimiento del comercio ilegal. "La gente dedicada a eso escucha esto y para ellos es una fiesta, porque se va a triplicar su negocio", sostuvo.

Bastidas alertó que la crisis no se limita al transporte. "Aquí se afecta toda la población y el país. Toda esa mercadería va para el interior", dijo.

Advirtió también que la escalada no se detendrá: "El otro lado va a responder de la misma manera".

¿Cuánto ha perdido la frontera por la guerra comercial Ecuador-Colombia?



Los gremios del Carchi estiman que las exportaciones por la frontera norte se desplomaron un 95%. La Cámara de Comercio de Tulcán calcula que entre 4.847 y 6.513 empleos están amenazados y más de 5.600 familias dependen de esa actividad. De los 1.300 estibadores que operan en la zona, cerca del 80% está desempleado.

El comercio total entre ambos países pasó de $430 millones en febrero y marzo de 2025 a $313 millones en el mismo período de 2026, una caída de $117 millones en apenas dos meses. Los transportistas del Carchi —unos 2.000— han advertido que podrían migrar sus rutas hacia Perú.

¿Cómo escaló el cruce entre Petro y Noboa tras la tasa del 100%?



Mientras los gremios fronterizos piden soluciones, la confrontación entre ambos presidentes se agudizó en las últimas horas.

Petro calificó la tasa como "una monstruosidad", declaró el fin del Pacto Andino para Colombia y ordenó avanzar hacia el Mercosur.

Noboa respondió que "no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo" y destacó que las muertes violentas en la frontera norte se redujeron un 33% desde la aplicación de la tasa.

Petro contraatacó: defendió su trayectoria en la lucha antinarcóticos, ordenó a su embajadora en Quito regresar "de inmediato" y anunció que el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador.

La escalada diplomática se suma a las medidas comerciales ya vigentes: Ecuador aplica la tasa del 50% —que subirá al 100% en mayo—, Colombia responde con aranceles del 30%, suspendió la venta de energía eléctrica y ambos países tienen reclamos cruzados ante la CAN.