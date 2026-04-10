Alza de aranceles al 100 % en Ecuador: Expertos prevén escasez y ruptura con la CAN

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Ruptura: La decisión del Gobierno de Ecuador de elevar la tasa de seguridad al 100 % detonó la amenaza de Gustavo Petro de retirar a Colombia de la CAN para buscar una alianza plena con el Mercosur.

Alerta: Expertos y gremios industriales califican la medida de Noboa como una "aberración" que pone en riesgo 2.000 millones de dólares en comercio, lo cual anticipa escasez y el fin de los beneficios arancelarios históricos.

La decisión del Gobierno de Ecuador de duplicar la tasa de seguridad a las importaciones colombianas provocó una fuerte reacción del sector productivo y exautoridades económicas. El exministro de Producción, Julio José Prado, calificó la medida como una “aberración comercial nunca antes vista”, mientras que la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), María Paz Jervis, tildó de “retroceso imperdonable” la posible ruptura de la Comunidad Andina (CAN). Ambos coinciden en que la falta de diálogo real entre Quito y Bogotá conduce a la crisis comercial más profunda de la historia reciente.

Impacto en el abastecimiento y precios

Para el exministro Prado, elevar los aranceles al 100 % equivale a un cierre de fronteras que pone en riesgo el ingreso de mercancías valoradas en casi 2.000 millones de dólares anuales. El experto señaló que esta medida forzará a los empresarios a buscar nuevos proveedores de manera abrupta, lo cual derivará en escasez de productos y un alza generalizada de precios para el consumidor ecuatoriano. Prado enfatizó que ni gremios ni empresarios pueden justificar una retaliación de esta magnitud que destruye los beneficios de la zona de libre comercio.

El riesgo de desaparecer la CAN

La Presidenta de la CIP, María Paz Jervis, centró su preocupación en el debilitamiento institucional del bloque andino. Según la dirigente, la CAN es una plataforma que garantiza movilidad, cooperación y desarrollo conjunto que no debe sacrificarse por diferencias políticas. Jervis sostuvo que la integración se defiende y se fortalece, pues representa el sustento de miles de familias ecuatorianas que dependen del comercio regional. La advertencia surge ante la amenaza directa del presidente Gustavo Petro de retirar a Colombia del pacto.

Ausencia de diplomacia y soluciones

La crisis escaló desde una tasa inicial del 30 % hasta el actual 100 % sin que existan canales de comunicación efectivos entre las administraciones de Daniel Noboa y Gustavo Petro. El sector industrial lamentó que una protesta diplomática legítima por la inseguridad fronteriza derive en una destrucción de comercio sin precedentes. Según los especialistas, el "fantasma" de perder el arancel 0 % y salir de la CAN dejaría a Ecuador en una posición de vulnerabilidad frente a sus principales socios estratégicos en la región.