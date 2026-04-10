Petro llama a su embajador en Ecuador y anuncia reunión de gabinete en la frontera

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Claves del caso Gustavo Petro pidió este viernes el regreso del embajador en Ecuador por alza de aranceles.

Colombia y Ecuador registran tensión diplomática tras subida de aranceles a productos colombianos.

Petro respondió en X desde Colombia y cuestionó a Ecuador y Daniel Noboa por seguridad y narcotráfico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este viernes 10 de abril a través de su cuenta en X la decisión del Gobierno de Ecuador de elevar al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, en un mensaje extenso en el que combinó defensa de su gestión en seguridad, críticas a sectores políticos ecuatorianos y referencias al narcotráfico en la región.

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Sin mencionar de forma directa los detalles técnicos de la medida comercial, Petro centró su pronunciamiento en cuestionamientos políticos y en una exposición de su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado.

El mandatario aseguró que su vida pública ha estado marcada por el combate a las estructuras del narcotráfico y afirmó que durante su paso por el Congreso de Colombia impulsó investigaciones contra legisladores vinculados a redes ilegales.

Daniel Noboa asegura que Petro no ayuda en la lucha contra el narcoterrorismo.Cortesía

Petro menciona a Fernando Villavicencio

En su publicación, el jefe de Estado colombiano rechazó cualquier relación con actividades ilícitas y sostuvo que su patrimonio personal es limitado.

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Además, insistió en que las organizaciones criminales operan de forma transnacional y que existen vínculos entre redes del narcotráfico en Colombia y Ecuador.

Petro también se refirió al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y aseguró que Colombia ha colaborado en procesos de cooperación judicial relacionados con ese caso, sin entrar en mayores detalles sobre las investigaciones en curso.

En el plano bilateral, el presidente colombiano cuestionó el tono del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia su gobierno.

“He soportado insultos del presidente ecuatoriano”, señaló en su mensaje, en el que también defendió la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y control del narcotráfico.

El mandatario colombiano afirmó que su gobierno ha fortalecido la incautación de drogas en coordinación con autoridades internacionales y aseguró que ha compartido experiencias en seguridad marítima y portuaria con países de la región, incluido Ecuador.

También mencionó operativos recientes en puertos ecuatorianos y en otros puntos de Europa, como parte de acciones conjuntas contra el tráfico de cocaína.

Una operación militar en el sector Cantagallo, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos .Cortesía

Petro sostuvo además que la violencia vinculada al narcotráfico no se limita a la frontera colombo-ecuatoriana, sino que responde a rutas regionales que incluyen a Perú y a puertos del Pacífico.

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En ese contexto, defendió los programas de sustitución de cultivos ilícitos en zonas fronterizas y aseguró que han contribuido a la reducción de hectáreas de coca en Colombia.

El mensaje del presidente colombiano concluyó con un llamado a la “cooperación regional” y una advertencia diplomática: "nuestro embajador en Ecuador debe venir de inmediato, y la próxima reunión de gabinete se celebrará en un punto de la frontera con Ecuador", sostuvo.