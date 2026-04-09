Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Organizaciones como el Frente Popular del Guayas y el FUT evaluarán nuevas acciones legales y políticas —incluida una posible denuncia al SRI y pedidos a la Asamblea— en rechazo al cobro del 15 % de IVA a alimentos procesados.

Las movilizaciones en Guayaquil reflejan el malestar ciudadano por el alza de precios en productos básicos, con sindicatos que advierten una pérdida del poder adquisitivo y anuncian más jornadas de protesta.

Grupos de organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Guayas tendrán una reunión el próximo sábado 18 de abril, para determinar que otras medidas van a tomar en rechazo a que alimentos como la leche deslactosada, ciertos tipos de panes y atunes paguen el 15 % del impuesto del valor agregado (IVA).

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“Tenemos que definir si mandamos una carta o ponemos una denuncia contra el Servicio de Rentas Internas, ente que no puede interpretar una ley para extender el cobro de los impuestos”, indicó a Diario EXPRESO Juan Cervantes, presidente del Frente Popular del Guayas.

Cervantes agregó que van a analizar si se hace un pedido a la Asamblea Nacional. “Son varios puntos que vamos a conversar en esta reunión, como la marcha del 1 de Mayo, por el Día del Trabajador y la atención de la salud de los niños del oriente”, remarcó.

Plantón y marcha en Guayaquil

Un grupo de ciudadanos se reunió la tarde del pasado miércoles 8 de abril de 2026, desde las 16:00, para expresar su inconformidad por la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a productos que anteriormente estaban exentos.

El punto de concentración fue el Parque Centenario, ubicado en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaicoa, en el centro de Guayaquil. En los primeros minutos del plantón, la presencia de policías y agentes de tránsito superaban al número de loa manifestantes. Sin embargo, una hora después, la concurrencia aumentó hasta ocupar aproximadamente media cuadra.

Los asistentes avanzaron desde Lorenzo de Garaicoa en marcha hasta la calle Boyacá, donde fueron interceptados por las fuerzas del orden, que impidieron su paso con el objetivo de evitar complicaciones en el tránsito durante la hora pico.

La convocatoria estuvo a cargo del Frente Popular del Guayas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Parlamento Intercultural de los Pueblos, organizaciones que desde hace varios meses han impulsado acciones de protesta frente a las medidas económicas del Gobierno.

Fabián Macías, presidente del FUT en Guayas, explicó que esta movilización forma parte de una serie de acciones sostenidas por organizaciones sociales y sindicales. Señaló que los trabajadores se fueron sumando al plantón tras cumplir sus jornadas laborales y reiteró que las demandas se mantienen desde el inicio de la actual administración.

Según Macías, las políticas económicas y sociales implementadas han tenido un impacto negativo en la población. “No es posible que se apliquen medidas que afectan directamente el bolsillo de la ciudadanía, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo”, manifestó, al tiempo que cuestionó la falta de coherencia en los mensajes oficiales sobre qué productos están gravados con IVA.

Durante la jornada también participó Virginia Pinela, vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, quien aseguró que el incremento de precios ha golpeado con fuerza a las familias ecuatorianas.

Pinela detalló que productos básicos como la leche, el atún y otros alimentos han registrado aumentos significativos. Indicó, por ejemplo, que la leche en funda pasó de costar entre 0,75 y 0,78 dólares a cerca de 0,97 dólares, mientras que el atún subió de 0,99 a 1,27 dólares. “Hoy compramos menos y gastamos más”, afirmó.