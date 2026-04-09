Nueva proyección del Banco Mundial: ¿Cuánto crecerá la economía de Ecuador en este 2026?

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debe saber El Banco Mundial mejora el panorama de Ecuador: sube su previsión de crecimiento al 2,5 % para 2026, superando el cálculo del Banco Central del Ecuador (1,8 %).

El informe destaca avances en ajuste fiscal, reforma de subsidios y mayor estabilidad financiera. ¿Se consolida la recuperación o es un rebote temporal?

El Banco Mundial elevó la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador para este 2026. El organismo multilateral prevé que, este año, la economía del país crecerá un 2, 5 %, por encima del 2 % que había fijado en enero pasado.

Así lo dio a conocer este miércoles 8 de abril de 2026, tras difundir una nueva edición de su informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, en el que destaca la consolidación fiscal del país.

La proyección es superior a la del Banco Central del Ecuador (BCE), que a inicios de este año, estimó una expansión económica moderada para el país, de 1,8%, reflejando con ello una desaceleración tras el crecimiento del 2025 (3,7 %).

¿Por qué el Banco Mundial eleva la proyección econónica de Ecuador?

El organismo internacional destaca en su informe el avance que ha tenido el país en materia de "consolidación fiscal plurianual centrada en políticas recaudatorias, reforma de los subsidios al combustible y recomposición de los colchones de liquidez, acompañada de un progreso sostenido en el cumplimiento de las metas del programa y una reducción de los spreads soberanos".

Los próximos pasos, para consolidar la sostenibilidad fiscal y preservar las condiciones financieras favorables, agrega, deben seguir la ruta "del fortalecimiento de los ingresos no petroleros y los colchones de liquidez, en mantener la calidad del gasto público y en lograr avances adicionales en gobernanza y reformas para la inversión privada, bajo el programa de las autoridades", cita el organismo.

Un 2027 sin mayor cambio

Para el próximo año, el 2027, la previsión de 2,5 % se mantiene, manteniendo un crecimiento mediano dentro de la región. Según el reporte del Banco Mundial, los países que mayor crecimiento podrían tener este año son: Guayana 16,3 %; Paraguaya, 4, 4 %; Surinam, 4 %; Panamá, 3,9 %y Guatemala, 3,7 %. Mientras que países como Bolivia (-3,2%), Jamaica (-1%) o México (1,2 %) tendrían los peores resultados.