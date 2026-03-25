Exportaciones e inversión impulsan el PIB de Ecuador en 2025, con un alza del 3,7 %

El 2025 fue un año marcado por el auge exportador no petrolero y la reactivación del consumo interno.

La economía ecuatoriana cerró el año 2025 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,7%, impulsado por tres motores: el dinamismo de las exportaciones no petroleras, el repunte de la inversión y la recuperación sostenida del consumo de los hogares. El dato, divulgado por el Banco Central del Ecuador (BCE), este 25 de marzo de 2026, confirma una reactivación económica, frente al 2024, un año que fue recesivo (-2 %) al estar afectado mayormente por los apagones.

El componente más destacado fue el desempeño exportador. Las exportaciones totales crecieron 6,4%, lideradas por los productos no petroleros (con $ 29.401,9 millones en ventas, un 18,3% más) que en los últimos años han ganado protagonismo en la canasta de ventas externas del país: el camarón, cacao, banano, enlatados de pescado y minerales se beneficiaron de "una demanda internacional sostenida y de condiciones favorables de precios" en los mercados de destino.

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A este impulso externo se sumó el fortalecimiento de la demanda interna. La inversión avanzó 5,6% y el consumo de los hogares creció 2,7%, señales que, según el Central, apuntan a una recuperación del poder adquisitivo y de la confianza empresarial, factores clave para sostener el crecimiento en el mediano plazo.

"Ecuador vuelve a crecer con una base más amplia: más exportaciones, especialmente no petroleras, y más sectores en recuperación. Esto envía señales positivas para la estabilidad de la economía nacional", dijo Gustavo Camacho Dávila, presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

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Sectores con mayor dinamismo

Según el BCE, 16 de las 20 actividades económicas monitoreadas registraron expansión durante el año. Según el informe, las actividades financieras y de seguros lideraron en términos relativos con un crecimiento de 9,8%, reflejo de una mayor intermediación crediticia y de la solidez del sistema bancario. Le siguieron la agricultura, ganadería y silvicultura (8,6%) y la manufactura de productos alimenticios (8,5%).

El comercio, sector que actúa como termómetro del consumo interno, creció 5,2%, en consonancia con la expansión del gasto de los hogares. Las actividades profesionales y técnicas, en cambio, avanzaron un 4,4%.

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En sentido contrario, el crecimiento de las exportaciones petroleras se vio parcialmente afectado por desafíos operativos en la producción y refinación de crudo. El año pasado, se registró un volumen de 133,5 millones de barriles y un valor de $ 7.750,1 millones, un 19 % menos, siendo el menor valor exportado en 5 años.

Un cuarto trimestre que acelera

El último trimestre de 2025 fue clave. Según el Central registró un crecimiento interanual de 5,0%, revirtiendo la contracción de 1,0% observada en el mismo período de 2024. Las exportaciones escalaron 13,8% en ese lapso, mientras la inversión sumó 5,5% y el consumo de los hogares creció 1,1%.

En términos secuenciales -comparando con el tercer trimestre de 2025-, la economía avanzó 3,0%, traccionada por las exportaciones (19,7%) y la inversión (5,7%), lo que indica que el impulso se sostuvo e incluso se intensificó en el tramo final del año.

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