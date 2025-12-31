Crecimiento en el 2025, pero con deudas en lo laboral y déficit fiscal en Ecuador

El país prevé cerrar el año con un PIB del 3,8 %. Pero el rebote, según expertos, no alcanzó para subsanar problemas de fondo

El país cerrará hoy el 2025 con cifras que se muestran extraordinariamente buenas, pero con la deuda aún de lograr que estos resultados logren calar en el ámbito social. En medio de un repunte de la violencia y la dificultad para hallar empleo adecuado, el Gobierno se alista para finalizar el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,8 %, una expansión que incluso está por encima de lo que prevé crecer la región (2,3 %).

Esta cifra, proyectada desde un inicio por el presidente Daniel Noboa, no genera sorpresa para algunos analistas económicos, que habían anticipado también que así sería, tras dejar atrás un 2024 marcado por los nocivos apagones y una ola de elevadas tasas internacionales que encarecieron el crédito.

Este año, dice Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA), sin cortes eléctricos, una estabilidad en las tasas y mayores desembolsos internacionales, se logró tener liquidez en el mercado, lo que repercutió en una mejor dinámica del sector privado, el gran motor de la recuperación económica.

Esto no solo se vio reflejado por un mayor consumo de los hogares (un 8,7 % más en el segundo trimestre según el Banco Central), sino por las ventas récord del comercio exterior: de enero a octubre, las exportaciones no petroleras fueron de $23.967 millones, un 19,7 % más que igual periodo de 2024.

Una mejora que Fausto Ortiz, exministro de Economía, reconoce, aunque la califica como insuficiente para que el país logre sanear problemas de fondo. “De alguna forma el rebote económico de este año ha sido bueno, porque en el 2024 la caída fue del 2 %. Pero no alcanza para mejorar problemas como el empleo... aún seguimos con el mismo número de personas empleadas de 2013”, manifestó.

Tampoco sirvió para bajar el alto déficit fiscal, agrega. Si bien el régimen tomó decisiones “valientes” como eliminar el subsidio al diésel, pero eso no bastó para reducir la necesidad de financiamiento. “Hasta el viernes pasado, el déficit fiscal estaba en $4.700 millones, mucho mayor al presupuestado el año anterior ($2.828 millones)”.

El sector privado, el gran actor del año

Con mayor liquidez en el mercado y mayor facilidad de acceso a créditos, el sector exportador fue el gran ganador de este año. Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), a octubre de 2025, las ventas de productos no petroleros alcanzaron los $23.967 millones, un 19,7 % más que en 2024. No obstante, el Gobierno estima que esa cifra podría ser mayor y repuntar a $28.600 millones con el cierre de año. Hasta el décimo mes del año, esta dinámica comercial fue empujada por una mayor expansión del volumen de productos exportados (9,2 % más), así como por mejores precios internacionales de comercialización (9,3 %). Este año el camarón lideró las ventas, con casi $7.000 millones. En segundo lugar está el cacao, que por una apreciación alcanzó una facturación de más de $3.700 millones; seguido del banano, con más de $3.500 millones.

mejora laboral, a ‘cuentagotas’

Con el sector privado en mejores condiciones, el mercado laboral reflejó ciertas mejoras. La tasa de desempleo cayó en un año de 3,7 a 3,3 % (cifras hasta noviembre, según el INEC) y se prevé que este año la tasa de empleo adecuado logre superar los niveles prepandemia. En el año 2019 existían 3,1 millones de personas con empleo pleno (quienes trabajan 40 horas o más a la semana y ganan al menos el salario básico unificado), una cifra que, solo si se compara con septiembre de este año, ya había alcanzado los 3,28 millones. Si bien el resultado es un alivio, el economista Fausto Ortiz destaca también lo complicado que ha sido para el país reactivar la creación de empleo de calidad. “Eso significa que nos ha tomado seis años llegar al nivel prepandemia, pero también que seguimos teniendo igual número de personas empleadas si lo comparamos con el 2013 (3,3 millones)”, analiza. Este año, además, el 53,4 % que reportó tener un trabajo está en el mercado informal.

necesidad de financiamiento

Pese a medidas extremas, como la eliminación del subsidio al diésel y ciertos ajustes en el empleo público, el Gobierno aún demostró estar lejos de subsanar el alto déficit fiscal. La proyección que hace Fausto Ortiz es que el año pueda cerrar con un déficit cercano a los $4.800 millones, una cifra que está muy en la línea con los $5.600 millones que se han proyectado para el próximo año. Con menos disponibilidad de recursos, poco se puede invertir en obra pública. Si bien este año hubo una mejora, sigue siendo insuficiente.

Inversión extranjera, con freno

En un año fiscal complicado, el Gobierno demostró haber hecho esfuerzos para cumplir las metas de ajuste (como eliminar subsidios), en el marco del programa de financiamiento que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa acción, más una mayor estabilidad política, le permitió a Ecuador mejorar su imagen en el mercado internacional, pero no lo suficiente para atraer la inversión extranjera que requiere. Es decir, lograr concretar el arribo de capitales frescos que permitan elevar el nivel de producción y empleo en el país.

Según el BCE, hasta el primer semestre el país logró atraer apenas $275,95 millones, un 48,5 % más que en 2024. Para el economista Santiago Mosquera, entre los retos del 2026 está trabajar en bajar los niveles de violencia, para asegurar a las empresas mayor operatividad, así como garantizar una mayor estabilidad jurídica. Ecuador, dice, debería lograr que el aporte de la inversión extranjera alcance niveles cercanos al 25 % del PIB, para sostener un crecimiento futuro superior al 3 %.

riesgo país, en expectativa

Una mayor estabilidad en lo fiscal permitió que el riesgo país de Ecuador caiga a los 504 puntos (al 29 de diciembre), el valor más bajo que haya podido registrar desde el 2018. No obstante, sus efectos aún están por verse. De mantenerse esa tendencia de reducción en el mediano plazo, el Gobierno podría contemplar regresar a mercados internacionales, pagando tasas menos onerosas.

