Mafer Pérez tras perder su cuenta de Instagram: “Si se fue, se fue; es duro decirlo”

Las redes sociales tienen sus reglas. Mafer Pérez desobedeció y perdió su cuenta de Instagram de 2,5 millones de seguidores. Para alguien que vive de eso, seguramente será el fin del mundo. Ya le habían advertido que no podía postear una foto en la red social (con el cheque de la empresa en la que trabaja); pero no hizo caso.

La actriz recibió un jugoso premio, recompensa de 10.000 dólares, de una compañía tipo piramidal, el cual compartió en su Instagram. Esto bastó para que Meta no le hiciera una nueva advertencia, sino que la baneara definitivamente.

"Ejemplifica un incumplimiento de las normas"

Según Alejandro Varas, consultor en protección de datos personales, “el caso de María Fernanda Pérez, quien perdió el acceso a su cuenta de Instagram por publicar contenido donde mostraba un cheque de regalías de un negocio piramidal del que forma parte, ejemplifica un incumplimiento de las normas de comportamiento de Meta. La plataforma sanciona a creadores y cuentas que usan sus redes para promocionar esquemas piramidales”.

Además, comenta: “Estamos viendo también un mal moderno: personas mediáticas o ciudadanos comunes con pocos seguidores que buscan aparentar un estilo de vida por encima de su realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien, por conocido o por buena imagen que tenga, nos quiere vender un negocio en el que todo suena demasiado bueno para ser cierto. Conviene investigar y cuestionar la estructura antes de aceptar cualquier invitación”.

Creó otra cuenta

Mafer Pérez manifestó: “No sé si fue Meta o personas malintencionadas. Hay que seguir, hay que avanzar. Me han pasado muchas situaciones, pérdidas de seres queridos. Mucha gente quiere trabajar conmigo, eso es bueno y me quedo con lo bueno. Yo decido si ver el vaso medio vacío o medio lleno; me quedo con el vaso medio lleno. Si se fue, se fue; es duro decirlo. No puedo hacer nada. Lo que no está en tus manos, que no esté en tu cabeza”. Fue una cuenta que tuvo más de una década con ella. Ya tiene otra.

A la actriz le habían advertido que no publicara nada relacionado con ese tema; sin embargo, lo hizo. Pero, más allá de eso, con la inseguridad en la que se vive en el país, hacer alarde de haber ganado dinero es algo que nadie comprende: mal gusto, fanfarronería y, seguramente, con esto tratar de enganchar a más gente.

