OPERATIVOS DE LA POLICIA EN QUITO
Referencial. Policía Nacional del Distrito Eloy Alfaro ejecuta operativo Apolo en el sur de Quito, logrando la detención de 13 personas.Cortesía

Operativo Apolo en Quito: 13 detenidos por robo de vehículos y pornografía infantil

Tras denuncias ciudadanas mediante códigos QR, la Policía realizó intervenciones en La Argelia, La Magdalena y San Bartolo.

Trece personas fueron detenidas en el sur de Quito durante el operativo Apolo, ejecutado en el Distrito Eloy Alfaro, en acciones coordinadas por la Policía Nacional para combatir delitos como robo de vehículos, receptación y pornografía infantil.

El comandante del Distrito Eloy Alfaro, Edison Hernández, detalló que los operativos se realizaron tras denuncias ciudadanas recibidas a través de códigos QR, implementados por la Policía durante una semana. Los uniformados de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia desplegaron intervenciones focalizadas en zonas de alta incidencia delictiva como La Argelia, La Magdalena, La Ferroviaria, San Bartolo y La Mena.

Aprehendidos y delitos detectados

Entre los trece detenidos, uno está presuntamente vinculado a pornografía infantil, hecho que ya forma parte de una investigación especializada. Además, se arrestó a individuos sospechosos de receptación y robo de vehículos, delitos que se mantienen como los más recurrentes en el Distrito Eloy Alfaro.

Paralelamente, se realizó un operativo anticachinerías en el mercado de Chiriyacu, donde se incautaron varios artículos cuya procedencia no pudo ser justificada por los comerciantes.

Incautaciones y evidencias

Las autoridades retuvieron diez motocicletas debido a inconsistencias en la numeración de sus estructuras, lo que podría indicar adulteraciones y está siendo investigado por peritos especializados.

Durante los operativos, la Policía Nacional reportó la incautación de diversos elementos relacionados con actividades delictivas:

  • 106,21 gramos de marihuana

  • 13,58 gramos de cocaína

  • 01 vehículo recuperado

  • 10 motocicletas aprehendidas por chasis ilegible

  • 04 armas blancas decomisadas

  • 200 cigarrillos decomisados

  • 25 terminales móviles

  • 02 computadores

  • 02 televisores

  • 08 parlantes

  • 03 cargadores de terminal móvil

  • 14 baterías de terminal móvil

  • 01 destornillador electrónico

  • 01 radio handy

  • 01 radio de vehículo

  • 01 soporte de televisión

  • 01 compresor de aire

  • Dinero en efectivo
El comandante Hernández enfatizó que los resultados obtenidos son producto del trabajo articulado entre Policía y ciudadanos, e hizo un llamado a continuar denunciando cualquier hecho delictivo de manera anónima para garantizar la seguridad en el sur de Quito.

