acuartelamiento militar en Ecuador
Imagen referencial. Jóvenes en formación militar durante actividades de acuartelamiento, en el marco del proceso de inscripción para 2026.Foto: Canva

¿Cómo inscribirse en el acuartelamiento militar 2026? Requisitos y fechas

Fuerzas Armadas activan acuartelamiento 2026: el registro en línea es el primer filtro obligatorio

El escalafón militar ecuatoriano se renueva. Las Fuerzas Armadas del Ecuador oficializaron el inicio del proceso de acuartelamiento 2026, una convocatoria que este año pone un énfasis riguroso en la digitalización previa. Bajo la gestión de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto, el llamado está dirigido exclusivamente a varones de entre 18 y 21 años (hasta los 11 meses y 30 días) que busquen integrarse al servicio cívico militar.

Plazos y cronograma de presentación

La carrera contra el reloj ya empezó para los aspirantes. De acuerdo con el cronograma oficial, el plazo máximo para completar la postulación en línea vence el próximo 20 de marzo de 2026. Este paso no es opcional; las autoridades han sido enfáticas en que, sin el registro digital, el ciudadano no podrá avanzar a la fase presencial.

Superado el filtro virtual, la movilización física se concentrará en un fin de semana clave: el sábado 25 y domingo 26 de abril. Durante esas jornadas, las bases, centros de movilización y unidades militares de las 24 provincias recibirán a los jóvenes de manera simultánea para formalizar su ingreso.

Requisitos y documentación obligatoria

Para que la inscripción sea válida, el interesado debe portar su cédula de identidad vigente. Sin embargo, la logística del día de la presentación exige previsión: el aspirante debe entregar una carpeta que contenga el comprobante de inscripción impreso (dos copias) y dos copias a color de su documento de identidad. El incumplimiento de estas formalidades administrativas podría ser motivo de exclusión inmediata del proceso, según advirtieron los mandos militares.

Los siete pasos del registro virtual

El sistema informático de las Fuerzas Armadas ha sido diseñado para actuar como un tamiz de selección. El proceso se divide en siete etapas consecutivas que garantizan la transparencia de la convocatoria:

  • Validación: Verificación automática de la edad mediante el número de cédula.
  • Perfil académico: Registro de antecedentes y nivel de estudios.
  • Datos complementarios: Información adicional de seguridad.
  • Residencia: Actualización de datos domiciliarios.
  • Geolocalización: Selección del centro de reclutamiento más cercano.
  • Filtro psicológico: Aplicación de un test de aptitud básica.
  • Cierre: Una encuesta final que valida la participación.
El despliegue en territorio

Una vez que el sistema emite la conformidad, la responsabilidad se traslada al terreno. En zonas estratégicas como la Tercera División de Ejército Tarqui, en Cuenca, y otros centros de movilización locales, el personal militar ya se prepara para la recepción masiva.

En abril, el proceso culminará con la revisión física de documentos y las evaluaciones de rigor. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía realizar el trámite con antelación para evitar el colapso de la plataforma digital en los días previos al cierre de marzo, asegurando así un cupo en una de las jornadas de incorporación más relevantes del año.

