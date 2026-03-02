Expreso
Clima en Ecuador
Referencial. Tormentas en la Costa ecuatoriana marcaron la jornada del 2 de marzo, mientras en varias provincias se reportó radiación solar extrema.Foto: Canva

Clima en Ecuador: Tormentas en la Costa y radiación extrema este 2 de marzo

Inamhi prevé máximas de 36.5 °C y radiación crítica. Revise el pronóstico para la Costa, Sierra y Amazonía este 2 de marzo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte un escenario de contrastes para este 2 de marzo de 2026. Mientras la región litoral se prepara para enfrentar tormentas eléctricas, los habitantes de la Sierra y la Amazonía deberán protegerse de una radiación ultravioleta que alcanzará niveles críticos.

Ante este panorama, la recomendación es clara: no salga sin paraguas ni protector solar. Se sugiere el uso de chaquetas impermeables y calzado resistente al agua para evitar contratiempos, especialmente durante los chubascos nocturnos.

Pronóstico por regiones: ¿Qué esperar hoy?

El comportamiento atmosférico variará drásticamente según la zona geográfica:

  • Costa: Tormentas y humedad. El cielo permanecerá nublado con lluvias intensas y descargas eléctricas por la noche en Esmeraldas, Quevedo y Manta. En Guayaquil y Santo Domingo se prevén lluvias aisladas. Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.
  • Sierra: Radiación extrema. Aunque habrá nubosidad parcial en Quito y Loja, el índice UV será extremadamente alto. Las temperaturas oscilarán entre los 7.5 °C y los 25.5 °C.
  • Amazonía: Calor sofocante. Se registrará la temperatura más alta del país con 36.5 °C en localidades como El Tena y Macas. El riesgo por radiación también es crítico.
  • Galápagos: Tiempo estable. Cielo parcialmente nublado sin presencia de lluvias, con una máxima de 31.5 °C y radiación muy alta.
Recomendaciones ante el clima extremo

Ante la variabilidad climática de este lunes, las autoridades sugieren a la ciudadanía no subestimar la radiación, incluso bajo cielos nublados, mediante el uso de protector solar y sombreros. De igual manera, se recomienda a los conductores en la Costa y Amazonía extremar precauciones ante la posible reducción de visibilidad por lluvias y tormentas eléctricas previstas para las próximas horas.

