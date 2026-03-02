EN VIVO | Real Madrid vs Getafe HOY: Hora y canales dónde ver el parido de LaLiga

El conjunto merengue, de la mano de Álvaro Arbeloa, se dispone a recuperar la punta del torneo español

La vigésimo sexta jornada de LaLiga llega a su fin este lunes 2 de marzo en un escenario de máxima presión para el conjunto blanco. El Estadio Santiago Bernabéu abre sus puertas a las 21:00 horas para un duelo de contrastes donde el Real Madrid, ahora bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, se ve obligado a sumar de a tres para no perder la estela de un Barcelona que ha asaltado el liderato tras el reciente tropiezo madridista ante Osasuna.

La urgencia en la capital no es solo matemática, sino también estructural. El cuadro merengue afronta este compromiso con un parte médico que condiciona por completo su esquema habitual. Las ausencias confirmadas de piezas angulares como Kylian Mbappé y Jude Bellingham obligan a Arbeloa a agitar la pizarra y buscar soluciones de emergencia en una plantilla que también mantiene en duda hasta el último minuto a Eduardo Camavinga y Dean Huijsen por diversas molestias físicas.

En la acera opuesta aparece el Getafe de José Bordalás, un equipo que llega asentado en la decimotercera posición con 29 puntos y la tranquilidad de haber puesto tierra de por medio con la zona de descenso.

Getafe visita a Real Madrid en la fecha 26 de LaLiga española. CORTESIA}

Fiel a su identidad, el conjunto azulón apostará por ese pragmatismo defensivo y orden táctico que le caracteriza, intentando aprovechar las grietas de un Madrid diezmado para romper una racha histórica negativa que registra cinco derrotas consecutivas frente a los blancos en el campeonato doméstico.

A pesar de las bajas, el factor campo juega un papel determinante en el análisis previo. El feudo madridista se ha consolidado como un bastión prácticamente inexpugnable durante toda la campaña, y la afición espera que ese impulso anímico sea suficiente para doblegar la resistencia de un Getafe que suele sufrir en sus desplazamientos.

El reto para los locales será encontrar la profundidad necesaria sin sus máximos referentes ofensivos, mientras que los visitantes buscarán incomodar la salida de balón y llevar el partido a un terreno de fricción y pocos espacios.

Alineaciones de Real Madrid y Getafe



Real Madrid: Coutois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaménim Camavinga, Valverde; Güler; Diaz, Vinícius.

Getafe: Soria; Kilo, Iglesias, Duarte, Romero, Rico; Martín, Milla, Aramberri; Vázquez, Satriano.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid ante Getafe?



Los aficionados podrán seguir este encuentro a través de las señales habituales de Movistar+ y DAZN en España, mientras que en Latinoamérica la transmisión correrá a cargo de ESPN (Disney+ Premium) y DSports, iniciando a las 17:00 horas en Argentina y Chile, y a las 15:00 horas en regiones como Ecuador, Colombia y Perú.

EN VIVO: Minuto a minuto de Real Madrid vs Getafe



TEXT:

