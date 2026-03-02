Expreso
Aumentó a 21.089 el total de personas afectadas por la temporada invernal en Ecuador,
Aumentó a 21.089 el total de personas afectadas por la temporada invernal en Ecuador,Cortesía

Más de 21.000 personas afectadas por las intensas lluvias en Ecuador en 2026 

La temporada invernal en Ecuador deja más de 21.000 afectados, daños en infraestructura y pérdidas productivas

Aumentó a 21.089 el total de personas afectadas por la temporada invernal en Ecuador, que desde comienzos de año ha dejado tres fallecidos y catorce heridos, según los datos difundidos el 1 de marzo del 2026 por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las precipitaciones también han provocado daños en 784,3 hectáreas de cultivos, 21,6 kilómetros de vías, trece puentes, 82 bienes públicos y 60 privados, mientras que once puentes quedaron completamente destruidos.

Además, un aluvión en la provincia andina de Cotopaxi ocasionó la muerte de 94.000 truchas y, debido a las lluvias, otras 30.000 truchas y alevines también murieron, según informó la Secretaría. La provincia más afectada en términos poblacionales es Guayas, con 10.689 personas, seguida de Esmeraldas (3.102), El Oro (2.360), Los Ríos (1.855) y Chimborazo (1.099).

De acuerdo con la SNGR, entre el 1 de enero de 2026 y este 1 de marzo del 2026 se han registrado 1.146 eventos asociados a las lluvias
De acuerdo con la SNGR, entre el 1 de enero de 2026 y este 1 de marzo del 2026 se han registrado 1.146 eventos asociados a las lluviasEdgar Romero / Expreso

Impacto de lluvias en 24 provincias del país

De acuerdo con la SNGR, entre el 1 de enero de 2026 y este 1 de marzo del 2026 se han registrado 1.146 eventos asociados a las lluvias, con impacto en las 24 provincias del país. Los incidentes más frecuentes corresponden a deslizamientos (38,48 %), inundaciones (33,86 %), lluvias intensas (11,95 %), hundimientos (3,58 %), erosión hídrica (3,23 %), aluviones (2,97 %) y vendavales (2,62 %).

MILAGRO INUNDADO

Emergencia regional por lluvias: ¿qué deben hacer los GAD tras decreto ejecutivo?

La SNGR mantiene alerta amarilla para Pastaza y Tungurahua; mientras que están en alerta naranja las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. En alerta roja se encuentran Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

El pasado viernes 27 de febrero se declaró un estado de emergencia regional por 90 días en Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Chimborazo, El Oro, Los Ríos y Loja, medida adoptada por los daños provocados por las lluvias en la población, la infraestructura vial, bienes públicos y medios de subsistencia.

