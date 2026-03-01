Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Árbol caído.
Reportan un árbol caído en la Narcisa de Jesús producto de la lluvia.CORTESÍA

Lluvias en Guayaquil: relámpagos, truenos y fuertes aguaceros en inicio de marzo

Se reportaron fuertes precipitaciones en gran parte de Guayaquil, Daule y Samborondón. Conoce las afectaciones

La ciudad amaneció bajo intensas precipitaciones que activaron alertas en al menos 16 sectores, mientras autoridades descartan daños mayores y ciudadanos reportan incidentes aislados.

RELACIONADAS

La madrugada de este domingo 1 de marzo estuvo marcada por un fuerte temporal en Guayaquil. Relámpagos constantes, truenos de gran intensidad y lluvias copiosas sorprendieron a los habitantes en las primeras horas del mes, generando reportes desde distintos puntos de la urbe.

La empresa municipal Segura EP informó que al menos 16 sectores registraron novedades asociadas a las precipitaciones. Estos son los puntos detallados:

  • Pascuales, Calle Limoncocha
  • Cristo del Consuelo, Av. Coronel Jesús Reyes
  • Julián Coronel y Lorenzo de Garaycoa
  • Perimetral y Honorato Vásquez
  • Sauces 6, Calle Gabriel Roldós Garcés
  • Samanes 2, Av. Francisco Rizzo
  • Av. Quito y San Martín
  • Av. De las Américas
  • Argentina y la 25
  • Av. Delta y Alejo Lascano
  • Florida Norte y Eduardo Sola
  • Alborada XIII Etapa
  • Av. Manuela Garaycoa de Calderón
  • Jorge Jara Grau y Benjamín Carrión
  • Sucre y Emilio Estrada
  • Coope. Monte Sinaí Sector 383

El reporte oficial descarta graves afectaciones

Hospital 4

Enfermedades de la piel y problemas respiratorios crecen en Guayaquil por las lluvias

Leer más

Según el reporte oficial, no se han confirmado caídas de árboles, postes, socavones, deslizamientos ni vendavales, ni tampoco inundaciones de gran magnitud. 

Sin embargo, ciudadanos reportaron la caída de una especie arbórea en la avenida Narcisa de Jesús, lo que sugiere que los efectos del temporal continúan bajo evaluación.

Por su parte, el Inocar indicó que para este 1 de marzo se prevé pleamar a las 05:24 con una altura de 4,25 metros y bajamar a las 12:27 con 0,85 metros.

 La coincidencia entre lluvias intensas y marea alta suele incrementar el riesgo de acumulación de agua en zonas vulnerables.

El inicio de marzo, marcado por descargas eléctricas y aguaceros sostenidos, vuelve a reavivar el miedo de zonas vulnerables que temen vuelvan las inundaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Papa León XIV exige frenar operaciones militares en Irán y Medio Oriente

  2. Tenistas atrapados en Doha y Dubai por ataques; podrían no ir a India Wells

  3. EN VIVO | Mushuc Runa vs Universidad Católica: minuto a minuto LigaPro

  4. Desmantelan red de cámaras delictivas en Bolívar: 21 dispositivos ilegales retirados

  5. Viceprefecta del Azuay condenada por conducir en estado etílico; RC se desmarca

LO MÁS VISTO

  1. K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

  2. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  3. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  4. Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

  5. Dónde comer caldo de bola en Guayaquil: tradición y sabor en tres locales

Te recomendamos