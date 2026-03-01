Lluvias en Guayaquil: relámpagos, truenos y fuertes aguaceros en inicio de marzo

Se reportaron fuertes precipitaciones en gran parte de Guayaquil, Daule y Samborondón. Conoce las afectaciones

Reportan un árbol caído en la Narcisa de Jesús producto de la lluvia.

La ciudad amaneció bajo intensas precipitaciones que activaron alertas en al menos 16 sectores, mientras autoridades descartan daños mayores y ciudadanos reportan incidentes aislados.

La madrugada de este domingo 1 de marzo estuvo marcada por un fuerte temporal en Guayaquil. Relámpagos constantes, truenos de gran intensidad y lluvias copiosas sorprendieron a los habitantes en las primeras horas del mes, generando reportes desde distintos puntos de la urbe.

La empresa municipal Segura EP informó que al menos 16 sectores registraron novedades asociadas a las precipitaciones. Estos son los puntos detallados:

Pascuales, Calle Limoncocha

Cristo del Consuelo, Av. Coronel Jesús Reyes

Julián Coronel y Lorenzo de Garaycoa

Perimetral y Honorato Vásquez

Sauces 6, Calle Gabriel Roldós Garcés

Samanes 2, Av. Francisco Rizzo

Av. Quito y San Martín

Av. De las Américas

Argentina y la 25

Av. Delta y Alejo Lascano

Florida Norte y Eduardo Sola

Alborada XIII Etapa

Av. Manuela Garaycoa de Calderón

Jorge Jara Grau y Benjamín Carrión

Sucre y Emilio Estrada

Coope. Monte Sinaí Sector 383

No se han reportado caída de árbol, caída de postes, inundaciones, socavones, deslizamientos, ni vendavales.



Para hoy 01 de marzo el @inocarec pronostica a las 05h24 Pleamar (marea Alta) con 4.25m y a las 12h27 Bajamar (marea Baja) con 0.85m. pic.twitter.com/3XEg9LysJb — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 1, 2026

El reporte oficial descarta graves afectaciones

Enfermedades de la piel y problemas respiratorios crecen en Guayaquil por las lluvias Leer más

Según el reporte oficial, no se han confirmado caídas de árboles, postes, socavones, deslizamientos ni vendavales, ni tampoco inundaciones de gran magnitud.

Sin embargo, ciudadanos reportaron la caída de una especie arbórea en la avenida Narcisa de Jesús, lo que sugiere que los efectos del temporal continúan bajo evaluación.

Por su parte, el Inocar indicó que para este 1 de marzo se prevé pleamar a las 05:24 con una altura de 4,25 metros y bajamar a las 12:27 con 0,85 metros.

La coincidencia entre lluvias intensas y marea alta suele incrementar el riesgo de acumulación de agua en zonas vulnerables.

El inicio de marzo, marcado por descargas eléctricas y aguaceros sostenidos, vuelve a reavivar el miedo de zonas vulnerables que temen vuelvan las inundaciones.

