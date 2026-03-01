Lluvias en Guayaquil: relámpagos, truenos y fuertes aguaceros en inicio de marzo
Se reportaron fuertes precipitaciones en gran parte de Guayaquil, Daule y Samborondón. Conoce las afectaciones
La ciudad amaneció bajo intensas precipitaciones que activaron alertas en al menos 16 sectores, mientras autoridades descartan daños mayores y ciudadanos reportan incidentes aislados.
La madrugada de este domingo 1 de marzo estuvo marcada por un fuerte temporal en Guayaquil. Relámpagos constantes, truenos de gran intensidad y lluvias copiosas sorprendieron a los habitantes en las primeras horas del mes, generando reportes desde distintos puntos de la urbe.
La empresa municipal Segura EP informó que al menos 16 sectores registraron novedades asociadas a las precipitaciones. Estos son los puntos detallados:
- Pascuales, Calle Limoncocha
- Cristo del Consuelo, Av. Coronel Jesús Reyes
- Julián Coronel y Lorenzo de Garaycoa
- Perimetral y Honorato Vásquez
- Sauces 6, Calle Gabriel Roldós Garcés
- Samanes 2, Av. Francisco Rizzo
- Av. Quito y San Martín
- Av. De las Américas
- Argentina y la 25
- Av. Delta y Alejo Lascano
- Florida Norte y Eduardo Sola
- Alborada XIII Etapa
- Av. Manuela Garaycoa de Calderón
- Jorge Jara Grau y Benjamín Carrión
- Sucre y Emilio Estrada
- Coope. Monte Sinaí Sector 383
No se han reportado caída de árbol, caída de postes, inundaciones, socavones, deslizamientos, ni vendavales.— Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 1, 2026
El reporte oficial descarta graves afectaciones
Según el reporte oficial, no se han confirmado caídas de árboles, postes, socavones, deslizamientos ni vendavales, ni tampoco inundaciones de gran magnitud.
Sin embargo, ciudadanos reportaron la caída de una especie arbórea en la avenida Narcisa de Jesús, lo que sugiere que los efectos del temporal continúan bajo evaluación.
Por su parte, el Inocar indicó que para este 1 de marzo se prevé pleamar a las 05:24 con una altura de 4,25 metros y bajamar a las 12:27 con 0,85 metros.
La coincidencia entre lluvias intensas y marea alta suele incrementar el riesgo de acumulación de agua en zonas vulnerables.
El inicio de marzo, marcado por descargas eléctricas y aguaceros sostenidos, vuelve a reavivar el miedo de zonas vulnerables que temen vuelvan las inundaciones.
