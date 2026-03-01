Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla, fue sentenciada a prisión por conducir en estado de embriaguez.
La viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla, fue sentenciada a prisión por conducir en estado de embriaguez.Cortesía: Prefectura de Azuay/X.

Viceprefecta del Azuay condenada por conducir en estado etílico; RC se desmarca

El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, dijo que lo ocurrido con Alexandra Quintanilla no fue por asunto institucional

El correísmo se desmarcó de la actuación de la viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla. La funcionaria fue retenida por conducir en estado etílico y existe un fallo judicial que dispuso 30 días de prisión en su contra.

(NO TE PIERDAS: Allanamiento a la sede de Revolución Ciudadana: Esto encontró la Fiscalía)

La sentencia de la jueza a cargo determina a Quintanilla como infractora y responsable de la “contravención de tránsito sancionada en el artículo 385.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto es por conducir el vehículo en estado de embriaguez”.

RELACIONADAS

¿Cuál fue la reacción del prefecto de Azuay?

El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, se pronunció a través de su cuenta en X. Allí compartió el comunicado oficial de la Prefectura. En el documento se lee: “Este no es un asunto institucional, ni involucra bienes públicos y no ocurrió en el desempeño de sus funciones”.

monica palacios

Mónica Palacios denuncia a la ministra Zaida Rovira por violencia política de género

Leer más

Además, el Gobierno Provincial insistió en que Quintanilla deberá responder como ciudadana ante el juez de tránsito competente.

Lloret añadió: “Como prefecto del Azuay y como ciudadano ratifico que la ley se aplica por igual a todas las personas”.

El correísmo se desmarca

El movimiento Revolución Ciudadana en Azuay también emitió un comunicado. En el texto se señala que “la actuación en la vida privada de las autoridades electas son de responsabilidad personal y no representan ni comprometen a la organización política”.

Además, el correísmo rechazó “cualquier intento por vincular a su organización política con el hecho”. También insistió en que Quintanilla deberá responder de manera individual ante las autoridades competentes.

Lloret y Quintanilla llegaron a la Prefectura de Azuay tras las elecciones seccionales de 2023. En esa contienda, el correísmo obtuvo alcaldías y prefecturas en provincias y cantones clave.

Actualmente está en marcha la organización del próximo proceso electoral para definir a las nuevas autoridades locales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó para el 14 de febrero de 2027 la jornada de votación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Papa León XIV exige frenar operaciones militares en Irán y Medio Oriente

  2. Tenistas atrapados en Doha y Dubai por ataques; podrían no ir a India Wells

  3. EN VIVO | Mushuc Runa vs Universidad Católica: minuto a minuto LigaPro

  4. Desmantelan red de cámaras delictivas en Bolívar: 21 dispositivos ilegales retirados

  5. Viceprefecta del Azuay condenada por conducir en estado etílico; RC se desmarca

LO MÁS VISTO

  1. K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

  2. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  3. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  4. Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

  5. Dónde comer caldo de bola en Guayaquil: tradición y sabor en tres locales

Te recomendamos