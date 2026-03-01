Viceprefecta del Azuay condenada por conducir en estado etílico; RC se desmarca

El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, dijo que lo ocurrido con Alexandra Quintanilla no fue por asunto institucional

La viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla, fue sentenciada a prisión por conducir en estado de embriaguez.

El correísmo se desmarcó de la actuación de la viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla. La funcionaria fue retenida por conducir en estado etílico y existe un fallo judicial que dispuso 30 días de prisión en su contra.

La sentencia de la jueza a cargo determina a Quintanilla como infractora y responsable de la “contravención de tránsito sancionada en el artículo 385.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto es por conducir el vehículo en estado de embriaguez”.

¿Cuál fue la reacción del prefecto de Azuay?

El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, se pronunció a través de su cuenta en X. Allí compartió el comunicado oficial de la Prefectura. En el documento se lee: “Este no es un asunto institucional, ni involucra bienes públicos y no ocurrió en el desempeño de sus funciones”.

Además, el Gobierno Provincial insistió en que Quintanilla deberá responder como ciudadana ante el juez de tránsito competente.

Lloret añadió: “Como prefecto del Azuay y como ciudadano ratifico que la ley se aplica por igual a todas las personas”.

El correísmo se desmarca

El movimiento Revolución Ciudadana en Azuay también emitió un comunicado. En el texto se señala que “la actuación en la vida privada de las autoridades electas son de responsabilidad personal y no representan ni comprometen a la organización política”.

Además, el correísmo rechazó “cualquier intento por vincular a su organización política con el hecho”. También insistió en que Quintanilla deberá responder de manera individual ante las autoridades competentes.

Lloret y Quintanilla llegaron a la Prefectura de Azuay tras las elecciones seccionales de 2023. En esa contienda, el correísmo obtuvo alcaldías y prefecturas en provincias y cantones clave.

🔴 Ante los hecho de la Viceprefecta del Azuay y que son de conocimiento manifestamos: @RC5Oficial @GabrielaEsPais @RoqueOrdone pic.twitter.com/81NTaE7KSF — RC5 Azuay Oficial (@RevolucionAzuay) March 1, 2026

Actualmente está en marcha la organización del próximo proceso electoral para definir a las nuevas autoridades locales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó para el 14 de febrero de 2027 la jornada de votación.

