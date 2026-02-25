Yuri Colorado, de AME, critica a Paola Pabón y Pabel Muñoz por reforma al Cootad

Yuri Colorado, presidenta de las municipalidades, recuerda a las autoridades del correísmo que ellos redactaron el Cootad

Yuri Colorado, presidenta de la AME, lanza una dura crítica contra Paola Pabón y Pabel Muñoz tras la aprobación de la reforma al Cootad. La alcaldesa de Muisne les recuerda que ellos fueron arquitectos de la normativa actual y cuestiona su oposición a los cambios que buscan priorizar la inversión pública sobre el gasto corriente en los GAD.

AME responde críticas del correísmo por Cootad

La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, cuestionó la postura de figuras del correísmo como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Colorado señaló que ambos fueron parte del gobierno que redactó y aprobó el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

En entrevista con EXPRESO, la dirigente defendió la reciente reforma al Cootad, la cual establece precisiones sobre la priorización de la inversión frente al gasto corriente. Colorado recordó que este principio se respalda en el artículo 271 de la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008 durante el mandato de Rafael Correa.

La Asamblea Nacional sesionó el 20 de febrero de 2026 en Samborondón para la aprobación de la reforma al Cootad, de iniciativa del Ejecutivo. MIGUEL CANALES/EXPRESO

El pasado de Paola Pabón y Pabel Muñoz con el Cootad

Según Colorado, las autoridades locales del correísmo parecen olvidar su rol histórico. "La prefecta Paola Pabón y el alcalde Pabel Muñoz fueron parte de la construcción y aprobación de la ley que, en su momento, llamaban de eficiencia, pero que ahora critican", afirmó.

El Cootad fue aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2010. En esa época, Paola Pabón era asambleísta de Alianza PAIS y participó activamente en el debate. Por su parte, Pabel Muñoz desempeñaba cargos estratégicos en el Ministerio de Inclusión Social (MIES) y en la Senplades, según registros de la Contraloría.

"Se ha dicho que Código de Descentralización es un código que se ha hecho pensando en afectar a ciertos territorios, pero nuestro interés ha sido buscar una equidad territorial, pensar en que todos somos ciudadanos de primera. No podemos seguir viendo a la ruralidad como aquellos que reciben lo que le sobra a las ciudades grandes", dijo entonces Pabón en el debate.

El discurso de Paola Pabón sobre el Cootad en 2010

Críticas a la "narrativa de rechazo" tras el Cootad

La presidenta de la AME rechazó las posturas que tildan la reforma de negativa en su totalidad. Para Colorado, el rol de quienes no están en el Gobierno debe ser propositivo: "Si pierdo, mi rol es hacer aportes con una posición de altura, no generar una narrativa de que absolutamente todo está mal".

La reforma al Cootad, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, fue aprobada el 20 de febrero de 2026 con 77 votos, en medio de protestas y el rechazo de diversos sectores locales.

