Toque de queda: Rutas y horarios de buses en Quito hacia Guayaquil y Sto. Domingo

Toque de queda en Ecuador: suspensión de buses desde Quito hacia la Costa hasta el 31 de marzo

Buses hacia Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas no circulan por toque de queda

Los viajes interprovinciales desde Quito hacia Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas quedaron suspendidos temporalmente durante las horas del toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional.

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La medida estará vigente hasta el 31 de marzo y es de cumplimiento obligatorio para todas las operadoras de transporte.

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El Municipio de Quito informó que la decisión se tomó tras evaluar los resultados del primer día de aplicación de la restricción, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y evitar riesgos para los pasajeros que se movilizan desde la capital.

Horarios de suspensión por provincia

Las restricciones varían según el destino:

El Oro: suspensión desde las 15:00 – reanudación a las 03:00

Guayas: suspensión desde las 16:00 – reanudación a las 03:00

Los Ríos: suspensión desde las 18:00 – reanudación a las 03:00

Santo Domingo: suspensión desde las 20:00 – reanudación a las 03:00

Las autoridades recalcaron que esta disposición fue comunicada a las cooperativas de transporte desde el 14 de marzo.

Operativos y controles durante el toque de queda

Tras el inicio de la medida, la presencia de la Policía Nacional del Ecuador y de las Fuerzas Armadas del Ecuador se intensificó en las provincias afectadas. Desde las 23:00 del domingo, patrullajes y controles se desplegaron en calles y avenidas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Ecuador, 253 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda. De ellas, 109 fueron aprehendidas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), muchas en estado de embriaguez.

Mientras que, en el segundo día de toque de queda el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, informó sobre la captura de 10 sujetos identificados como objetivos de alto valor. Las detenciones se realizaron en los sectores de Durán, Pascuales y Nueva Prosperina, Florida y 9 de Octubre y que los aprehendidos forman parte de las bandas delictivas Los Tiguerones, Latin King, Chone Killers y Los Águilas.

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