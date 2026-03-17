Cuándo entrará en vigencia la sobretasa que Colombia aplicará a Ecuador

Importadores colombianos gestionan exclusiones para ciertos productos ecuatorianos antes de la oficialización de la medida

El puente Rumichaca que es la frontera entre Ecuador y Colombia.

La entrada en vigencia de la sobretasa de 50 % que Colombia aplicará a productos ecuatorianos aún no tiene una fecha oficial, pero su implementación parece cuestión de horas o días.

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Según confirmó el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, el Gobierno colombiano todavía no firma el decreto que establecerá el incremento arancelario, aunque se esperaba que esto ocurriera días atrás. “Es posible que el decreto se firme en estos días”, señaló en Teleamazonas, marcando el tono de incertidumbre que rodea la medida.

Vigencia atada a la firma del decreto

En la práctica, la sobretasa entrará en vigor una vez que el decreto sea emitido y publicado por las autoridades de Colombia. Es decir, no habrá un periodo prolongado de transición: la aplicación sería inmediata o en un plazo muy corto tras su oficialización.

Este escenario mantiene en alerta a exportadores ecuatorianos, que aún no conocen con precisión desde cuándo deberán enfrentar el nuevo arancel ni el alcance final de los productos afectados.

Mientras se espera la firma, sectores importadores del lado colombiano han iniciado gestiones para que ciertos productos ecuatorianos queden excluidos de la sobretasa. Estas acciones podrían influir en el contenido final del decreto, aunque no hay garantías de cambios.

La tensión comercial ya se siente en la zona limítrofe. Transportistas colombianos han protagonizado paralizaciones y han llamado a sus pares ecuatorianos a sumarse, lo que refleja el impacto inmediato que genera la expectativa de la medida. El paro de los transportistas colombianos para el 17 de marzo de 2026 ya lleva nueve días, piden que Ecuador y Colombia conversen y se deje de afectar al comercio poniendo sobretasas de manera bilateral.

Ganadores y perdedores en un escenario incierto

Aunque la sobretasa aún no se oficializa, su anuncio ya provoca efectos mixtos en la economía. Algunos sectores han reportado caídas y preocupación por el acceso al mercado colombiano, mientras otros como el textil, plásticos, alimentos y papel han incrementado producción y ventas ante la reconfiguración del comercio.

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Sin embargo, el objetivo del Gobierno ecuatoriano sigue siendo que la situación se resuelva lo antes posible, priorizando el control en frontera y evitando una escalada en las restricciones.

Por ahora, el único elemento claro es la incertidumbre. La vigencia de la sobretasa no depende de un cronograma anunciado, sino de una decisión política pendiente en Colombia.

Hasta que ese decreto se firme, el comercio bilateral se mantiene en una especie de compás de espera, con impactos que ya comienzan a sentirse, incluso antes de que la medida entre formalmente en vigor.

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