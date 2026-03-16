Agricultores de Ecuador temen perder competitividad por maíz subsidiado de EE. UU.

El Gobierno defiende el acuerdo con EE. UU. y asegura que abrirá oportunidades para más de 1.000 productos ecuatorianos

Un grupo de agricultores ecuatorianos ha expresado su preocupación por el posible impacto que tendría el ingreso de productos agrícolas de Estados Unidos a precios más bajos. Temen que esto afecte la competitividad del alimento nacional, especialmente del maíz, debido al alto nivel de subsidios que reciben los productores estadounidenses.

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Según José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, el presupuesto agrícola de Estados Unidos para 2025 contempla más de 40.000 millones de dólares en pagos directos a productores. Este apoyo busca sostener los ingresos del sector ante la volatilidad del mercado y el aumento de los costos de producción.

García explicó que el maíz es uno de los cultivos más subsidiados de Estados Unidos. Solo en 2024 recibió cerca de 3.200 millones de dólares en ayudas federales, lo que representó aproximadamente el 30,5 % del total de subsidios agrícolas. Además, los pagos pueden llegar a unos 44,36 dólares por acre, dependiendo de las condiciones del mercado.

Para los agricultores ecuatorianos, este respaldo financiero genera una clara desventaja. García señaló que, debido a esos subsidios, el maíz estadounidense podría llegar al país a 16 dólares el quintal, cuando el precio mínimo en Ecuador es de 17,35 dólares. “El tema es el precio. El maíz de Estados Unidos recibe mucho subsidio, lo que permite ser competitivo. Si en Ecuador tuviéramos los mismos apoyos económicos, podríamos vender el maíz a 12 dólares el quintal”, afirmó García.

Por esta razón, existe temor de que el producto nacional pierda competitividad frente al estadounidense.

ACUERDO DE COMERCIO RECÍPROCO ECUADOR-EEUU:



Ecuador: El 53% de nuestras exportaciones no petroleras quedan libres de la sobretasa del 15%.



EEUU: Acceso preferencial para más del 90% de sus productos agrícolas y eliminación de barreras a productos industriales y servicios. — Larry Yumibanda Montiel (@larryyumibandam) March 15, 2026

El ministro de Producción defiende el acuerdo

Pese a estas preocupaciones, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, defendió el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos. En una entrevista televisiva con Teleamazonas explicó que el convenio permitirá que más del 50 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas ingresen a ese mercado con arancel cero.

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El ministro señaló que el acuerdo se firmó tras 10 meses de intensas negociaciones y ahora debe cumplir un proceso interno de ratificación en ambos países. En el caso de Ecuador, el documento será enviado primero a la Corte Constitucional, que determinará si también debe pasar por la Asamblea Nacional.

Jaramillo indicó que el objetivo es que el acuerdo esté aprobado hasta julio, lo que abriría nuevas oportunidades para más de 1.000 productos ecuatorianos que podrían entrar al mercado estadounidense sin aranceles.

Entre los sectores que se beneficiarían están productos tradicionales y no tradicionales como banano, cacao, café, flores, pitahaya y mango, que tendrían mayores oportunidades de exportación.

Para el ministro, este acuerdo representa un paso clave para atraer inversión, generar empleo y fortalecer la relación comercial con el principal socio del país. “El mundo cambió y tenemos que encontrar las herramientas para salir adelante”, afirmó, al insistir en que Ecuador debe integrarse con mayor fuerza al comercio internacional.

Sin embargo, mientras el Gobierno resalta las oportunidades de exportación, los agricultores mantienen su inquietud por el impacto que podría tener el ingreso de productos agrícolas subsidiados en el mercado local.

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