Guayas impulsa programas para fortalecer la ganadería

La cría de ganado obtenida por el plan de la Prefectura del Guayas.

La preocupación por el futuro del abastecimiento de carne en Ecuador empieza a tomar fuerza dentro del sector ganadero. La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos encendió la alerta al advertir que el país necesita con urgencia repoblar el hato bovino para evitar, en el mediano plazo, una posible escasez de carne.

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Una de las primeras autoridades en pronunciarse fue la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien se refirió al tema a través de su cuenta en X, a partir de la publicación que hizo Diario EXPRESO. Allí advirtió que la disminución del hato bovino puede convertirse en un problema serio para el país en los próximos años.

La prefecta aseguró que desde la Prefectura del Guayas se están ejecutando varios programas dirigidos a fortalecer la producción ganadera en la provincia, especialmente enfocados en el mejoramiento genético, la alimentación y la sanidad del ganado.

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Entre las iniciativas destaca el Programa de Mejoramiento Genético Bovino, en el 2025 invirtió 1,1 millones de dólares. Este plan incluyó intervenciones técnicas como 3.000 inseminaciones artificiales y 1.500 transferencias de embriones, con el objetivo de mejorar la calidad genética del ganado y acelerar la reposición del hato.

Hasta el momento, las transferencias de embriones han permitido 838 nacimientos, de los cuales 761 son hembras, lo que representa más del 90 %, una cifra considerada estratégica porque permite ampliar la base reproductiva del ganado. En el caso de la inseminación artificial, se han registrado 104 nacimientos, entre hembras y machos.

Además, ya se inició la planificación para continuar con el programa durante 2026.

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Otro de los apoyos que se está ejecutando es la entrega de kits de alimentación para semovientes, con una inversión que entre 2025 y 2026 supera los 1,4 millones de dólares. Cada kit incluye balanceado para engorde, melaza y sales minerales, insumos que buscan mejorar la nutrición del ganado.

En lo que va de 2026 ya se ha atendido a 1.486 ganaderos, lo que representa cerca del 50 % de la meta prevista.

A estas acciones se suma un componente sanitario. Durante 2025 se ejecutó un plan de desparasitación y suplementación vitamínica, con 23.215 aplicaciones, que beneficiaron directamente a 575 ganaderos, con una inversión de más de 12.000 dólares.

Ecuador tiene menos reses que Cuba

Cuando se compara la disponibilidad de bovinos frente a la población humana, la situación ecuatoriana resulta aún más evidente. Uruguay tiene alrededor de 3,4 bovinos por habitante; Paraguay, 1,87 y Argentina, 1,15. Incluso países con economías y territorios más pequeños superan a Ecuador en este indicador. Nicaragua tiene 0,85 bovinos por persona y Bolivia 0,9. Ecuador, con unos 4,3 millones de bovinos frente a una población cercana a los 18 millones de habitantes, alcanza apenas 0,24 bovinos por persona, ubicándose en el puesto 15 del continente, incluso por debajo de países como Cuba.

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