Ecuador: Sin repoblación de ganado, peligra el futuro de la carne

Reses en una hacienda en la vía a la costa, cerca de Guayaquil.

En el sector ganadero ecuatoriano crece la preocupación por la reducción del hato bovino en el país. La advertencia es clara: si no se impulsa un plan de repoblación bovina en los próximos años, Ecuador podría enfrentar escasez de carne de res en el mediano plazo.

TE INVITO A LEER: Impacto de la nueva retención en el sector inmobiliario: un análisis de los arriendos

Así lo señaló Alessio Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGLYG), en una entrevista con Diario EXPRESO. Según explicó, el país cuenta actualmente con alrededor de 4,3 millones de cabezas de ganado y el consumo anual bordea las 800.000 reses.

El dirigente indicó que en un escenario extremo en el que se detuviera la repoblación del ganado, el país podría quedarse sin proteína cárnica bovina en cuatro años.

“Por eso es urgente impulsar la repoblación bovina con incentivos y crédito asequible. El pequeño y mediano productor necesita financiamiento barato y de largo plazo para invertir en tierra, genética y animales”, manifestó.

Tabacchi recordó además que la ganadería constituye el 13 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que esta actividad comprende una amplia cadena vinculada a la producción de alimentos.

“Necesitamos conciencia y apoyo. No podemos esperar. Los ganaderos somos alimento y debemos proteger esta seguridad alimentaria para el país”, expresó.

Ahora se consume más carne de res

Las cifras del sector reflejan una tendencia que preocupa a los productores. Enrique Baquerizo, gerente del gremio, explicó que el hato bovino nacional ha disminuido en la última década.

De acuerdo con los reportes de vacunación contra la fiebre aftosa de Agrocalidad, Ecuador pasó de aproximadamente 4,8 millones de reses hace diez años, a tener cerca de 4,3 millones en la actualidad. Es decir, el país ha perdido alrededor de medio millón de bovinos en una década.

Mientras tanto, la demanda de carne continúa creciendo. El consumo per cápita de carne de res pasó de 8,3 kilos por persona al año a más de 10,2 kilos, impulsado por el crecimiento de la población y cambios en los hábitos alimenticios.

Ecuador con menos hato bovino por persona

Cuando se compara la disponibilidad de bovinos con la población humana, Ecuador aparece rezagado en la región: el país tiene apenas 0,24 bovinos por persona, lo que lo ubica en el puesto 15 en América, incluso por debajo de naciones como Venezuela o Cuba.

Uno de los factores que inciden en esta situación es el sacrificio temprano de hembras jóvenes. Según el gremio, miles de terneras llegan cada año a los camales antes de alcanzar su edad reproductiva, lo que reduce la capacidad futura de reproducción del hato.

Ante este escenario, los ganaderos plantean la necesidad de implementar un Programa Nacional de Repoblación Bovina que permita rescatar terneras destinadas al sacrificio, integrarlas a sistemas productivos, alimentarlas adecuadamente, inseminarlas con genética mejorada y devolverlas a los campos como vacas reproductoras.

La crisis económica obliga a vender al ganado

La situación también se refleja en la experiencia de los pequeños ganaderos. El productor Diógenes Morales contó que la crisis económica y la falta de crédito lo obligaron a reducir su hato. “Antes tenía 35 cabezas de ganado, ahora solo tengo 10. El pequeño ganadero vende porque no tiene crédito ni terreno suficiente para mantener los animales”, explicó.

Décimo cuarto sueldo 2026: cómo calcularlo paso a paso Leer más

Morales añadió que mantener una vaca puede costar al menos 500 dólares al año. Además, señaló que el crecimiento urbano y las invasiones han reducido los pastizales disponibles para la ganadería, lo que dificulta sostener o ampliar el número de animales.

Frente a este panorama, el pequeño productor considera que una solución sería facilitar créditos blandos o programas estatales que entreguen vacas preñadas a los ganaderos, para así impulsar nuevamente la reproducción.

“Si uno tuviera crédito o animales preñados para empezar, sería más fácil crecer. Pero sin apoyo, muchos terminan vendiendo para poder sobrevivir”, sostuvo Morales.

Para el sector, actuar ahora es clave. De no tomarse medidas, los ganaderos advierten que Ecuador podría enfrentar en los próximos años un problema estructural en la oferta de carne bovina, con impactos en los precios y en la seguridad alimentaria nacional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ