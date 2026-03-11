Cortes de agua en Durán: los sectores más afectados por la crisis

El Municipio declaró emergencia institucional. Barrios como El Recreo, Los Helechos y Primavera 2 reportan días sin agua

La ciudad de Durán atraviesa una crisis por el desabastecimiento de agua potable que afecta a numerosos sectores del cantón. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad) confirmó que el problema está relacionado con daños en una de las principales tuberías del sistema.

Entre los sectores afectados por la suspensión del servicio se encuentran Circuito Recreo, Los Helechos, Sector Industrial, Brisas, 28 de Agosto, Héctor Cobos, Primavera 2, Panorama, Ciudad Valencia y el Centro Vial, informó la empresa municipal.

Emapad declara emergencia institucional

La noche del martes 9 de marzo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, informó a través de su cuenta de X que Emapad declaró la emergencia institucional ante las fallas en el sistema de abastecimiento de agua potable registradas en los últimos días.

Según el Municipio, la medida responde principalmente a problemas en el acueducto de 800 milímetros, una infraestructura que abastece a varios sectores de la ciudad.

“Esta medida responde a las dificultades operativas propias de la actual temporada invernal y al estado crítico de la infraestructura del acueducto de 800 mm”, señala el comunicado difundido por el alcalde.

Las autoridades indicaron que las últimas reparaciones realizadas en la tubería evidenciaron un desgaste considerable en varios tramos, aparentemente relacionado con el tipo de material utilizado en zonas que requerían mayor reforzamiento estructural.

Municipio de Durán anuncia distribución de agua en tanqueros

Este 10 de marzo, el alcalde Luis Chonillo volvió a pronunciarse en redes sociales y aseguró que se ha socializado con dirigentes barriales la situación que atraviesa la ciudad.

El funcionario señaló que se están aplicando medidas emergentes mientras se normaliza el servicio, entre ellas la distribución de agua mediante tanqueros en distintos sectores del cantón.

RELACIONADAS Durán declara emergencia institucional por crisis en el sistema de agua potable

“Creemos en hablar con claridad, informar con transparencia y trabajar de la mano con la comunidad”, escribió el alcalde.

El mensaje fue acompañado de un video en el que se explica la situación del sistema de agua potable. El alcalde concluyó indicando que “escuchamos a nuestra gente y respondemos con acciones concretas”.

Socializamos con dirigentes barriales la situación que atraviesa la ciudad debido a los inconvenientes en el abastecimiento de agua potable. Creemos en hablar con claridad, informar con transparencia y trabajar de la mano con la comunidad.



Mientras se regulariza el servicio,… pic.twitter.com/YJh4D48rA0 — Luis Chonillo (@CHONILLOec) March 10, 2026

Ciudadanos denuncian días sin agua

Las quejas de los habitantes no solo han llegado a la redacción de EXPRESO, sino también a redes sociales, donde varios usuarios reportan más de una semana sin servicio de agua potable.

La usuaria Emely Gavilánez expresó su malestar con la situación:

“Más de una semana sin agua en Durán. Semanas atrás inundados y ahora sin agua”.

RELACIONADAS Hospital Ortega Moreira recibe tanqueros de la Prefectura para evitar cierre médico

Otro ciudadano identificado como @Robert052272 escribió en X que en el sector de El Recreo el agua llegó con mal olor cuando intentaron bombearla.

“Acá en El Recreo no tenemos agua. Hoy salió con bomba, pero con un olor espantoso”, comentó.

Mientras continúan las reparaciones en la red, los habitantes esperan que el servicio se restablezca en los próximos días.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.