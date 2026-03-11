Roberto Aguirre: “En Nirsa ‘acariciamos’ los 70 años con mayor apuesta agrícola”
La empresa invierte $ 20 millones en una nueva planta para potenciar su oferta agrícola
Tras casi siete décadas de trayectoria en el mercado, Negocios Industriales Real S.A. (Nirsa), potenciará su apuesta por la producción y exportación de alimentos, esta vez apostando mucho más por una gama de productos agrícolas. La empresa invierte $ 20 millones en una nueva planta, que le permitirá incursionar en la elaboración de snacks y otro tipo de oferta.
- Nirsa atraviesa ya por su tercera generación, pero usted, como presidente del Directorio, todavía se mantiene muy al día, sin aflojar ese timón.
- En octubre de este año vamos a cumplir los 69 años, y es verdad ya estamos acariciando los 70 años de vida empresarial... Mi padre manejó la empresa durante las primeras dos décadas, lamentablemente el falleció de cáncer y, junto a mi madre y hermanos quedamos nosotros a cargo, fue algo difícil, pero se pudo lograr y salir adelante. Hoy, hay una tercera generación con una participación bastante activa en la compañía. Yo todavía no estoy retirado porque creo que todavía estoy ‘pollo’ (dice entre risas). Todavía tengo ganas de trabajar; si no lo hago, en mi casa me aburro. Siempre me ha gustado mi trabajo y lo hago con satisfacción.
- Hace algunos años Nirsa inició con un plan de diversificación de cartera ¿Qué resultados ha venido teniendo la empresa en ese sentido?
- La pesca siempre ha sido la principal línea, es el 55 %-60% de la facturación, pero hemos seguido ampliando la oferta. Hoy en día, en algunos mercados ya salimos como alimento Real, ya no solamente como atún Real. A esto seguirá apuntando la compañía, hacia la diversificación. La idea del grupo es alimentar al mundo y al Ecuador, ya no solo con pesca, sino con productos agrícolas.
- ¿Como qué tipo de oferta?
- Estamos apostando por la línea de snacks como chifles, papas fritas, pero también por otros productos agrícolas, en la línea de congelados, como maduro, refrito y una serie de productos nuevos que tenemos en investigación.
- ¿Cuánto están invirtiendo en este nuevo proyecto y desde cuándo arrancarán?
- Esto se hará realidad con la inauguración de una nueva planta, en la vía a Daule (Guayas), manejada por Realveg, una nueva empresa que será parte del grupo. La inversión es de aproximadamente unos $ 20 millones. Yo estimo que operará desde junio de este año. El fin es comercializar, en el mercado local y a nivel internacional.
- ¿Y qué significa esta apuesta en lo laboral?
- Nirsa emplea, incluyendo las camaroneras, más o menos a unas 8.000 personas. En esta nueva planta, con dos turnos, se contratarán a unas 220 personas más.
- Hace décadas ustedes consiguieron tener la primera planta de sardinas del país, logrando desplazar al producto importado. ¿Cuál será la clave para replicar este éxito?
- Sabemos vender, sabemos marquetear bien por la alta calidad de nuestros productos. Existe un reconocimiento tácito de marca. Con un plan de marketing, de ventas locales y de ventas internacionales en países donde se comercializa la marca Real, esperamos tener el mismo éxito.
- ¿Qué tan fácil es invertir, anunciar proyectos como este, en tiempos en que políticas arancelarias internas e internacionales inundan con incertidumbre a los mercados?
- Yo soy ecuatoriano, vivo acá en Ecuador y acá voy a morir, y como me quedo acá, yo quiero seguir invirtiendo en mi país. Quiero que mi país crezca, que vaya de menos a más y llegue a la posición donde debe estar.
- ¿Cómo percibe la pugna arancelaria con Colombia? ¿Cómo les afecta?
- Nos afecta en todo, no solo en arroz, también en el atún, camarón, pescado fresco. Para nosotros representa una afectación de $ 17 millones anuales, pero también creo que el sr. Gustavo Petro (presidente de Colombia) debe hacer algo. Hay cientos, decenas de miles de hectáreas de coca sembrada y no hace nada. Creo que el arancel es acertado, nosotros perdemos mucho dinero, pero es preferible tener cuatro o cinco meses cerrada una frontera, para después tener una vida más tranquila. La seguridad nacional es lo principal, sin seguridad estamos muertos.
- ¿Cómo proyectan el cierre de este año?
- Con esta nueva inversión Nirsa espera cerrar el año bien, porque sino, ahí sí me botan (ríe). Cuando es planta nueva, negocio nuevo, no es fácil, pero seguimos innovando. A nivel internacional también se ven oportunidades con los acuerdos firmados, como el de Emiratos Árabes. Ahora está complicado (por la guerra con Irán), pero es un buen mercado. Los países árabes tienen un consumo muy fuerte de atún, camarón y productos agrícolas que vamos a aprovechar.
