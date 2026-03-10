Petroecuador incrementa 12,28 % sus ingresos por venta de hidrocarburos en este 2026

Entre enero y febrero de 2026, la empresa pública registró ingresos por $ 1.199,7 millones

Durante el primer bimestre, Petroecuador distribuyó más de 594,9 millones de galones de combustibles

La comercialización de combustibles en Ecuador arrancó 2026 con resultados al alza. La estatal EP Petroecuador reportó un incremento en sus ingresos por ventas internas de derivados de hidrocarburos durante los dos primeros meses del año, impulsado por mayores volúmenes de distribución y la demanda sostenida de distintos sectores productivos.

RELACIONADAS Ecuador lanza proyecto para incorporar 400 MW de energía a gas y vapor al sistema

Entre enero y febrero de 2026, la empresa pública registró ingresos por $ 1.199,7 millones por la comercialización nacional de derivados, lo que representa un crecimiento del 12,28 % frente al mismo período de 2025.

Mayor volumen de combustibles distribuidos

Décimo cuarto sueldo 2026: cómo calcularlo paso a paso Leer más

Durante el primer bimestre, Petroecuador distribuyó más de 594,9 millones de galones de combustibles, entre los que se incluyen Súper Premium 95, Extra, Diésel Premium, Diésel 2, Jet A1 y Avgas, además de combustibles destinados a la pesca artesanal.

En paralelo, la estatal también comercializó 396 millones de kilogramos de Gas Licuado de Petróleo (GLP), un combustible clave para el consumo doméstico en el país.

Estos volúmenes permitieron abastecer la demanda de sectores automotriz, industrial, aéreo, naviero nacional e internacional y de pesca artesanal. En el caso del GLP, el suministro cubrió los segmentos doméstico, industrial, vehicular y agroindustrial, manteniendo la provisión en todo el territorio nacional.

Meta: mejorar los ingresos por comercialización

El gerente de Comercialización Nacional de Petroecuador, Paulo Paredes, señaló que uno de los objetivos de la empresa estatal es seguir fortaleciendo los ingresos derivados de la venta de combustibles en el mercado interno.

Según el directivo, la estrategia apunta a optimizar la gestión comercial y mantener el abastecimiento continuo de derivados en el país.

Red logística para el abastecimiento

Colombia mantiene restricciones al arroz ecuatoriano Leer más

Para sostener la distribución nacional de combustibles, Petroecuador opera una infraestructura logística estratégica. Actualmente la empresa dispone de:

-14 sucursales ubicadas en terminales y depósitos de combustibles.

-2 sucursales en aeropuertos, en Quito y Guayaquil.

-60 centros de distribución para los segmentos automotriz y de pesca artesanal.

-6 depósitos de GLP.

-Un depósito de almacenamiento en el Aeropuerto de Manta.

A esta red se suma el sistema de estaciones de servicio afiliadas, que permite asegurar la entrega y distribución interna de derivados en todo el país.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.