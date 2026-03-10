Colombia mantiene restricciones al arroz ecuatoriano

Las restricciones de Colombia al arroz ecuatoriano elevan los costos logísticos y reducen la competitividad

Un agricultor trabaja en un cultivo de arroz en Santa Lucía.

El Gobierno de Colombia ratificó que mantendrá las medidas de protección frente a las importaciones de arroz, una decisión que afecta directamente a los productores de Ecuador. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia en un comunicado reafirma su respaldo al sector arrocero del país.

En el documento, la cartera de Estado sostiene que el Gobierno del presidente Gustavo Petro “cumple con dignidad al ratificar que continúan vigentes las medidas adoptadas para proteger la producción nacional”. Entre estas acciones se mantiene la restricción al ingreso de arroz por la frontera sur colombiana y la aplicación de un arancel del 30 % al arroz ecuatoriano que ingrese por vía marítima.

El ministerio también indicó que, dentro del marco de su política denominada “revolución por la vida”, se mantiene abierta la disposición al diálogo con el sector arrocero. Según el comunicado de Colombia, las decisiones adoptadas reflejan que cuando los productores presentan sus inquietudes y propuestas, el Gobierno “escucha y responde con decisiones concretas”.

Productores ecuatorianos alertan por impacto

Para los arroceros ecuatorianos, la restricción al ingreso terrestre representa un fuerte golpe a su competitividad.

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, explicó a Diario EXPRESO que el cambio en la logística encarece significativamente los costos.

Según detalló, transportar un quintal de arroz por vía terrestre costaba alrededor de 1,5 dólares, mientras que enviarlo por vía marítima, sumando el arancel del 30 %, eleva el costo a cerca de 5 dólares por quintal.

A esto se suma el tiempo de entrega. Mientras el transporte terrestre tarda unas 13 horas, el envío marítimo podría demorar entre 15 y 30 días, lo que reduce la capacidad de respuesta frente a la demanda del mercado colombiano.

García también advirtió que las restricciones abren espacio para otros competidores. Recordó que el arroz de Estados Unidos puede ingresar a Colombia con cupos de hasta 98.040 toneladas anuales sin aranceles, lo que podría permitirle ganar terreno en un mercado donde el producto ecuatoriano se había posicionado por su calidad y sabor.

Los pedidos al Gobierno ecuatoriano

Ante este escenario, los productores solicitaron al presidente Daniel Noboa la adopción de varias medidas para mitigar el impacto en el sector.

Entre los principales planteamientos están:

Claridad en el conflicto comercial: que el Gobierno ecuatoriano explique cuáles son los incumplimientos de seguridad señalados por y que, a través del diálogo bilateral, se restablezca la exportación terrestre de arroz.

Precio mínimo de sustentación: que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador establezca un precio mínimo para el arroz pilado o que el Ejecutivo emita un decreto que evite la especulación en el mercado interno.

Promoción internacional: que Pro Ecuador priorice la promoción del arroz ecuatoriano en mercados internacionales, de forma similar a lo que ocurre con productos como banano, camarón y cacao.

Uso de excedentes: que el excedente de producción pueda venderse, mediante subsidios, a la industria de balanceados para cerdos, reduciendo así la importación de trigo.

Infraestructura de almacenamiento: destinar 10 millones de dólares para construir dos plantas de almacenamiento de arroz en Daule y Babahoyo, destinadas a crear una reserva estratégica de alimentos.

Producción local de insumos: permitir inversión privada en una industria petroquímica que produzca fertilizantes e insumos agrícolas en el país, con el objetivo de abaratar los costos de producción.

Los arroceros sostienen que, sin medidas de apoyo y sin una solución al conflicto comercial, el sector podría enfrentar una pérdida de mercados y una mayor presión sobre los precios internos del grano.

