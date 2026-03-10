Pasos para obtener la Tarjeta Ciudad del Metro de Quito desde casa

La Tarjeta Ciudad le permite ingresar el Metro de Quito de forma más ágil

Desde la Cuenta Ciudad puede realizar recargas a la tarjeta y acceder al sistema.

Ingresar al Metro de Quito puede tomar mucho menos tiempo si se utilizan los medios digitales de acceso. Con herramientas como la cédula de identidad, la Tarjeta Ciudad o un código QR, los usuarios pueden ingresar directamente a las estaciones y ahorrar hasta 20 minutos, especialmente en horas pico.

El paso necesario para usar cualquiera de estas opciones es crear la Cuenta Ciudad, el sistema que permite gestionar los viajes y recargar saldo sin depender del pago en efectivo.

Paso a paso para crear la Cuenta Ciudad

El proceso se puede hacer desde casa y toma solo unos minutos:

Ingrese al portal web del Metro de Quito o descargue la aplicación móvil oficial

Seleccione la opción “Registrarse” y complete los datos solicitados

Ingrese un correo electrónico activo, donde llegará un código de verificación para activar la cuenta

Una vez confirmada, la cuenta queda habilitada para recargar saldo, generar códigos QR y acceder a las diferentes tarifas

¿Cómo usar la cédula como medio de ingreso?

Los usuarios que tengan cédula emitida desde 2018 en adelante también pueden utilizarla como forma de acceso. Para hacerlo deben, en primer lugar, crear su Cuenta Ciudad y recargar saldo. Posteriormente debe acercarse con la cédula física a las taquillas de cualquiera de las 15 estaciones del Metro para vincular el documento con su perfil.

Una vez asociado, el documento funcionará como un medio de ingreso al sistema.

Las recargas se pueden realizar en taquillas, máquinas ATM dentro de las estaciones (con efectivo o tarjetas de débito o crédito) o directamente desde la aplicación móvil.

Tome en cuenta que el uso de medios digitales tiene varias ventajas para los pasajeros, como el ingreso más rápido a las estaciones sin depender de efectivo ni cambio y con una sola cuenta vinculada pueden ingresar hasta cuatro personas.

Quienes necesiten ayuda para crear su cuenta o usar los medios digitales pueden acercarse a los Puntos de Atención al Cliente ubicados en las estaciones Quitumbe, San Francisco y El Labrador, donde personal del Metro brinda orientación a los usuarios

