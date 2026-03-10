¿Qué documentación se necesita para realizar la revisión técnica vehicular?

Los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 tienen que realizar el trámite

Tras un mes de interrupción por la investigación de la Fiscalía a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por una presunta red de corrupción, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) retomó la revisión técnica vehicular el 6 de marzo de 2026 para los autos cuyas placas terminen en 1 y 2.

Como parte de las disposiciones durante el inicio del proceso, no se aplicará la sanción de 25 dólares por calendarización a los vehículos con último dígito de placa 1, permitiendo que los propietarios puedan regularizar su situación sin recargos por la demora.

Documentos indispensables para la revisión

Para poder realizar la inspección, los usuarios deben presentar:

- Copia de la cédula de identidad del propietario

- Matrícula del vehículo

- Comprobante de pago de la tasa correspondiente al Centro de Revisión Técnica Vehicular

- Estar al día con infracciones en la ANT, pagos pendientes a la Prefectura y obligaciones con el SRI

Recomendación y horario de atención

Una de las recomendaciones es que los vehículos se presenten en óptimas condiciones técnicas y mecánicas para evitar inconvenientes durante la revisión.

Debido a la alta demanda acumulada, la AMT implementó un horario extendido:

De lunes a viernes: 07:00 a 18:00

Sábados: 07:00 a 17:00

Con esta medida se espera atender a 120.246 vehículos correspondientes a los dígitos 1 y 2. La AMT aseguró que no habrá multas ni recargos para quienes no pudieron realizar el trámite en febrero debido a la suspensión del sistema.

La entidad municipal enfatiza que cumplir con estos requisitos permite que la revisión técnica se realice de manera ágil y segura, evitando sanciones innecesarias y garantizando que los vehículos circulen en condiciones óptimas en Quito.

