Revolución Ciudadana presenta notitia criminis contra la legisladora Diana Jácome

La denuncia se sustenta en una frase pronunciada por la legisladora de ADN el 5 de febrero de 2026, en el Pleno

En rueda de prensa, la bancada de la Revolución Ciudadana se pronunció sobre las acciones que han tomado por los dichos de la asambleísta Diana Jácome.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció el martes 10 de marzo de 2026 que presentó una notitia criminis en contra de la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Diana Jácome. Así lo informó la asambleísta correísta Jahiren Noriega Donoso.

La declaración se realizó durante una rueda de prensa previa a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Ese día, el Legislativo sesionó en la Universidad Ecotec, ubicada en Samborondón.

Noriega indicó que la notitia criminis se sustenta en los presuntos delitos de intimidación y difusión de información reservada. “Como es de conocimiento público, el pasado 5 de febrero de 2026 la asambleísta Diana Jácome dijo lo siguiente —y lo voy a leer de forma textual—: ‘Les recomiendo que usen una buena pijama y espero que encuentren una buena habitación en la cárcel’”, expresó.

Según Noriega, esta frase no puede interpretarse como una simple metáfora. A su criterio, fue pronunciada pocos días después de que Luisa González, expresidenta de la RC, y figuras de la oposición fueran allanadas y fotografiados en sus viviendas en pijama.

Cinco días más tarde del pronunciamiento de Jácome, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también fue allanado durante la madrugada del 10 de febrero de 2026. Para la legisladora correísta, estos hechos refuerzan las preocupaciones planteadas por su bancada.

Qué dijo Noriega

Ante este contexto, Noriega cuestionó si la legisladora de ADN tenía conocimiento previo de esos procesos judiciales o de investigaciones en curso. A su criterio, ese es un aspecto que deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado.

Por ello, sostuvo que “lo que escuchó el país no fue un discurso político, sino una amenaza directa”. Además, afirmó que la Asamblea Nacional no puede convertirse en un escenario de amenazas contra opositores políticos.

“La Asamblea tiene que ser el espacio de confrontación de ideas y de debate ideológico”, enfatizó la legisladora. En su intervención también advirtió que existe un elemento que, a su juicio, resulta aún más grave.

Según explicó, durante esa misma intervención pública se mencionaron nombres y hechos vinculados con investigaciones en curso. Esto, añadió, podría implicar la difusión de información reservada.

