Noboa avanza en proyecto de vivienda social: CAL aprueba reforma tributaria urgente

El proyecto será tratado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa

El CAL aprobó la calificación del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó este martes, 10 de marzo, la calificación del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional, iniciativa remitida con el carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa.

(Te invitamos a leer: Noboa envía proyecto de ley urgente que busca incentivar la construcción de casas)

El proyecto será tratado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que dispone de un plazo de 10 días para presentar el informe para primer debate. A partir de entonces, la Asamblea deberá abordar el trámite completo dentro de los 30 días que establece la Constitución para las iniciativas económicas urgentes.

Un proyecto avalado técnicamente

La resolución del CAL se adoptó tras revisar el informe técnico-jurídico de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), el cual concluye que la propuesta del Ejecutivo cumple con los requisitos de forma establecidos en los artículos 134 y 136 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Esto incluye unidad de materia, exposición de motivos, articulación normativa y coherencia jurídica del texto.

La UTL destacó además que la reforma proyecta impactos económicos y sociales significativos, al abrir mecanismos para fomentar la participación privada en la construcción y donación de viviendas de interés social.

El presidente Daniel Noboa resalta los créditos hipotecarios y el plan Miti y Miti como parte de la estrategia para ampliar el acceso a vivienda en Ecuador Cortesía

¿Qué propone la reforma?

El proyecto plantea incentivos tributarios dirigidos a empresas y contribuyentes que donen viviendas de interés social. El beneficio permitiría deducir el equivalente al 100 % del valor de la donación en el impuesto a la renta, con un límite del 30 % del impuesto causado en el periodo fiscal respectivo.

(Te puede interesar: El plazo del crédito del programa Tu Casa Miti Miti se amplió de 25 a 30 años)

Cómo acceder al crédito Miti-Miti en Ecuador: requisitos y beneficios del programa Leer más

La medida busca, según el Gobierno, ampliar la oferta de vivienda para familias de bajos y medianos ingresos, dinamizar la construcción y reducir un déficit habitacional que continúa en ascenso.

El proyecto establece que el incentivo tendrá vigencia temporal y se aplicará únicamente para los ejercicios fiscales 2026-2029, periodo que permitirá evaluar su impacto real en el mercado inmobiliario y en la reducción del déficit habitacional.

Lo que viene

La Comisión de Desarrollo Económico será la encargada de abrir el debate, convocar a actores del sector y consolidar el informe para el Pleno. Esta misma mesa legislativa ha tramitado recientemente proyectos enviados por el Ejecutivo bajo la figura de urgencia económica, lo que ha generado cuestionamientos sobre la diversidad de voces consideradas en los procesos

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ