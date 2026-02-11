Anuncian fortalecimiento de Credicasa: Cobertura de $ 65 mil y tasa de 2,99%

El Biess amplía los beneficios de su programa hipotecario para facilitar el acceso a vivienda propia

Autoridades del Biess, durante el lanzamiento del programa, el pasado 27 de enero.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) anunció mejoras al Plan Credicasa 2,99%, con el objetivo de facilitar que más afiliados y jubilados puedan acceder a su primera vivienda propia.

El Biess, a través de un comunicado, señaló que las nuevas condiciones del programa, que responden al principio de mejora continua de la institución financiera, se ajustan a la realidad económica de las familias ecuatorianas y a la alta demanda que ha registrado el plan, desde su lanzamiento el pasado 27 de enero.

Principales mejoras del programa

Entre los cambios más destacados figura el incremento del monto máximo de financiamiento, que pasa de 50.000 a 65.000 dólares, lo que representa un aumento del 30% en la capacidad de crédito disponible para los beneficiarios.

Adicionalmente, se amplía el valor del avalúo del inmueble hasta 71.504,70 dólares, permitiendo acceso a mejores opciones de vivienda. Una novedad es la inclusión de viviendas con una sola habitación, como departamentos tipo suite, ideales para jóvenes que inician su proceso de independencia.

Requisitos y acceso al beneficio

El beneficio ya está disponible y los interesados pueden realizar su precalificación en línea a través del portal web del BIESS (www.biess.fin.ec) o consultar vía WhatsApp al número 0980530881.

Los requisitos generales establecen que los afiliados en relación de dependencia deben contar con mínimo 36 aportaciones, siendo las últimas 13 consecutivas. Para afiliados voluntarios se requieren 36 aportaciones consecutivas, mientras que los jubilados deben estar recibiendo pensión jubilar. Las personas con discapacidad pueden aplicar con un mínimo de 18 aportaciones.

El programa está dirigido a familias con ingresos de hasta 1.527,94 dólares mensuales, manteniendo la tasa de interés preferencial del 2,99%, una de las más competitivas del mercado financiero ecuatoriano.

Desde el BIESS destacan que estos préstamos hipotecarios no solo cumplen el objetivo social de facilitar el acceso a vivienda propia, sino que también impulsan la demanda inmobiliaria y dinamizan la economía nacional, beneficiando al sector de la construcción y servicios relacionados.

