Biess baja la tasa de crédito hipotecario y sacrifica rendimiento de fondos del IESS

El Plan Credicasa 2,99 % aplica para viviendas de hasta $55.049. El manejo de los fondos de los asegurados genera inquietudes

El Biess prevé destinar para el crédito Credicasa $100 millones, de los $600 millones que se proyectan colocar en hipotecarios en 2026.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que administra los recursos de afiliados y jubilados, busca ganar mayor espacio en el mercado con un nuevo programa de entrega de créditos hipotecarios, que ofrece la tasa de interés más baja de la historia de la entidad y de Ecuador, 2,99 %.

La iniciativa, que fue presentada este 27 de enero de 2026, apunta a los sectores que tienen menos poder adquisitivo y quieren acceder a su primera vivienda.

Durante la exposición del Plan Credicasa 2,99 %, Marco Acosta, gerente general del Biess, refirió que la fijación de esta tasa -que antes era del 4,99 %- responde, en parte, a que el “Gobierno del presidente Daniel Noboa ha logrado reordenar la economía de forma responsable”. Pero, además, afirmó que fue establecida con base a un análisis técnico y financiero, del que no se conocen detalles.

Biess: ¿Quiénes pueden acceder al Plan Credicasa 2,99 %?

Este nuevo crédito hipotecario, que ofrece el Biess, está dirigido a afiliados, y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que cuenten con ingresos familiares que no superen los $1.527,94 mensuales, equivalente a 3,17 Salarios Básicos Unificados (SBU).

Aplica para viviendas nuevas de hasta $50.000, con un 100 % del financiamiento, a un plazo de pago de máximo de 25 años. En este caso no se requiere entrada. Pero también se puede acceder a casas con un avalúo comercial de máximo $55.049 (ver gráfico).

El impacto de la tasa de 2,99 % en el rendimiento del Biess

Para Patricia Borja, abogada especialista en Seguridad Social, la reducción de esta tasa de interés genera interrogantes debido a que las inversiones que realiza el Biess, con los recursos previsionales de los asegurados, no deberían generar rendimientos menores a la tasa actuarial -que supera el 6 %-, según recomendaciones del último Estudio actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del IESS.

Borja advierte al tener una tasa "notablemente inferior" (2,99 %), los rendimientos que se obtengan por la colocación de esos créditos no sean los suficientes para cubrir las prestaciones de los asegurados como pensiones y créditos.

“El Biess, según la Constitución, tiene que realizar las inversiones de los fondos previsionales bajo criterios de banca de inversión. Con rendimiento, con criterios de seguridad y diversificación del riesgo”, indica la especialista.

Acosta informó este 27 de enero de 2026 que tras el ajuste realizado en esta tasa de interés “no tenemos ninguna afectación en nuestro rendimiento”. Y recordó que a diciembre de 2025 este indicador del Biess se ubicó en 9,03 %. "El IESS a nosotros nos solicita un rendimiento de mínimo 8,36 % y hoy estamos muy por encima de eso".

Sin embargo, al reducir la tasa de interés, el rendimiento podría variar, explica Bernardo Chiriboga, profesor de Finanzas de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). “Hay un subsidio implícito, que estamos dando los afiliados y jubilados a las personas que puedan acceder a este crédito. Pero no se lo explica como tal”.

Bernardo Chiriboga Profesor de Finanzas de la UIDE

A diferencia del ajuste actual, en mayo de 2021, el exgerente del Biess, Diego Burneo, fue despedido por subir las tasas de interés de los créditos de viviendas populares con miras a mejorar el rendimiento de esta entidad financiera.

Inicialmente, el Biess prevé destinar para este tipo de créditos $100 millones, de los $600 millones que se proyectan colocar en préstamos hipotecarios en 2026.

Impacto en el sector de la construcción

Para el sector de la construcción, el paso dado por el Biess tendrá efectos positivos porque se democratizará el acceso a la vivienda, se reducirá el déficit habitacional, se dinamizará esta actividad productiva y generarán fuentes de empleo, menciona Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivo.

En Ecuador, esta entidad, registra un déficit cuantitativo (no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad) de 720.000 viviendas.

Por esta razón, ante la nueva oferta del Biess, Proaño prevé que aumente la demanda calificada -que cuentan con financiamiento- de soluciones de hasta $55.000. Estas, comenta, no estarán ubicadas en la zona central de las ciudades, sino más bien en las periferias. Y contarían, por ejemplo, con dos dormitorios, sala, cocina, comedor, baño, acabados, ventanas, puertas, piso. Aptas para una familia promedio, conformada hasta por cuatro integrantes.

Al momento de decidir si se realiza esta inversión a largo plazo, las familias a las que apunta este crédito evaluarán si esta compra es prioritaria, refiere Chiriboga. Usualmente, en los hogares con ingresos bajos -que tienen un techo de $1.527,94 al mes- suelen priorizar gastos como la alimentación o la salud, pese a que las entidades financieras ofrezcan tasas de interés atractivas.

