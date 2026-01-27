Ecuador “golpea” a Colombia con alza de la tarifa del transporte de crudo por el SOTE

Ecopetrol deberá cancelar $30 por cada barril para usar el SOTE. La tarifa anterior era $3. La medida no aplica para el OCP

La tensión entre Colombia y Ecuador, desatada la semana pasada tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de aplicar desde el 1 de febrero de 2026 una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones del país vecino, sumó un nuevo capítulo. Ecuador elevó en un 900 % la tarifa que pagaba la petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, por transportar su crudo a través del oleoducto ecuatoriano.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) emitió el 23 de enero de 2026 la resolución que establece la nueva tarifa para el transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

La tarifa fue tomada con base en una decisión “técnica, legal, responsable. Y también con un mensaje importante para Colombia”, informó en radio Sucesos este 26 de enero de 2026 la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que detalló que el costo de este servicio pasó de $3 a $30 por cada barril. Esto significa un alza del 900 %.

Esta decisión, anunciada este lunes por la ministra de Ambiente y Energía, ocurre pese a que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador informó el 21 de enero de 2026 que el servicio de transporte de crudo, las donaciones y la importación de electricidad estaban exentas de este arancel.

Ecuador responde ante la suspensión de venta de energía

Sin embargo, tras la respuesta de Colombia de suspender desde el 22 de enero de 2026 la venta de energía para Ecuador argumentando razones técnicas, la ministra Manzano reaccionó en X: “La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”.

Esta medida de reciprocidad con Colombia significó aumentar 10 veces la tarifa que cancelaba la petrolera estatal de Colombia por el transporte de crudo por el SOTE.

“Hay que hacerles entender que yo también estoy dando un servicio, que es importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas”, refirió Manzano. Y aclaró -en la Presentación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2025–2030- que la medida no aplica para las empresas privadas.

Ecopetrol transporta en promedio 12.000 barriles de crudo por el SOTE. Esta materia prima, que se extrae de la zona sur de Colombia, es conducida por esta tubería hasta el puerto de Balao, en la provincia de Esmeraldas, desde donde se realiza su exportación.

El ajuste de la tarifa del transporte de crudo no aplica para el OCP

Mientras tanto, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador) es usado por firmas privadas que operan en el sur del país vecino. Pero debido al cierre de los pasos fronterizos desde el 23 de diciembre de 2025 -está habilitado solo uno en el norte- no han utilizado este servicio.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador aseguró que el Sistema Nacional Interconectado cuenta con 5.454 megavatios disponibles. Por lo cuál no necesitarán la energía que Colombia dejará de venderle desde este jueves 22 de enero.



Además, la funcionaria argumentó que para los “usuarios extranjeros el servicio -de transporte de crudo- estará sujeto a la disponibilidad y oportunidad”.

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, la medida tomada por Ecuador en contra de la petrolera estatal colombiana no tendrá mayor incidencia para el país vecino porque se trata de una producción marginal (alrededor de 12.000). Pero si afecta el prestigio de Ecuador, debido a que se demuestra que “no se respetan los contratos firmados”.

La producción de crudo que transportaba Ecopetrol equivale al 1,5 % de la producción promedio diaria (751.000 barriles) reportada por Ecopetrol, en el tercer trimestre de 2025, según datos de su portal web.

Efectos del alza de la tarifa del transporte de crudo de Ecopetrol

Ante este ajuste la petrolera colombiana podría optar por trasladar esta materia prima en tanqueros hacia la infraestructura colombiana más próxima, refirió Nelson Baldeón, analista petrolero.

Mientras tanto, para Ecuador este aumento de la tarifa podría derivar en posibles conflictos legales porque la empresa afectada podría demandar una posible “violación contractual. Las tarifas están fijadas en contratos, no pueden ser modificadas si no existe voluntad de ambas partes”, subraya Santos.

Petroecuador firmó el 2 de mayo de 2024 un contrato con Ecopetrol para la prestación del servicio de transporte de crudo por los oleoductos San Miguel–Lago Agrio (OSLA) y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

El acuerdo, según informó entonces Petroecuador, tenía vigencia de tres años. El volumen inicial previsto fue de 13.250 barriles diarios, con una capacidad asignada de hasta 22.000 barriles por día, mediante una tarifa aproximada de $3,0455 por barril, en beneficio del Estado ecuatoriano.

Petroecuador firmó en 2024 el contrato con Ecopetrol para transportar crudo colombiano por el SOTE. Sitio web / Petroecuador

El contrato establecía que Ecopetrol entregará el petróleo en el cruce fluvial del río San Miguel, en el sector de General Farfán, provincia de Sucumbíos, para que Petroecuador lo transporte hasta el terminal marítimo de Esmeraldas.

Además, la medida tomada podría causar una posible suspensión del uso de la infraestructura ecuatoriana que, a la vez, causaría que el Ecuador deje de percibir los ingresos que representaba esta operación (alrededor de $36.000 al día o $13,1 millones al año), añade Baldeón, quien resalta que estas condiciones podrían cambiar si se concreta el diálogo entre Colombia y Ecuador,

La cancillería de Ecuador refirió que la cita con autoridades colombianas se podría dar en Panamá. El presidente Noboa y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, coincidirán este 28 de enero de 2026 en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF y el Gobierno panameño, conocido como el “Davos latinoamericano”.

