Tensión comercial con Colombia: Petro está dispuesto a reunirse cuando Ecuador quiera

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, plante como acción prioritaria reforzar los controles en los puertos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó al Gobierno de Ecuador retomar el diálogo bilateral con un punto prioritario en la agenda: el control de los puertos marítimos, refirió el mandatario este 24 de enero de 2026 en su cuenta de X.

"Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", expresó.

En este espacio, Petro afirmó que estas terminales no pueden seguir siendo utilizados para la exportación de cocaína ni para el contrabando de insumos destinados a la producción de fentanilo.

Este pronunciamiento se realiza luego de que el presidente Daniel Noboa anunció el 21 de enero de 2026 que desde el próximo 1 de febrero se aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen del país vecino.

Noboa argumentó que el gobierno colombiano no ha mostrado reciprocidad ni acciones firmes para enfrentar el crimen organizado a lo largo de la frontera común, a pesar de los esfuerzos de Ecuador.

Ecuador recurre a Coca Codo Sinclair tras suspensión de venta de energía de Colombia Leer más

La tasa de seguridad provocó la reacción inmediata del Gobierno de Colombia, que respondió señalando que aplicará igual arancel a alrededor de 20 productos ecuatorianos valorados en $250 millones. Además, suspendió desde las 18:00 del 22 de enero de 2026 las exportaciones eléctricas hacia Ecuador.

Petro defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico

Tras la tensión generada entre ambos países, Petro sostuvo este 24 de enero de 2026 que las organizaciones criminales que han ganado fuerza en Ecuador, cuyos líderes han sido capturados en Colombia, se han especializado en el transporte de drogas en doble vía: cocaína hacia el exterior e insumos de fentanilo hacia adentro.

En ese contexto, subrayó que estos precursores solo pueden ingresar por buques mercantes, lo que vuelve clave un control estricto de los puertos.

El mandatario colombiano advirtió que el desplazamiento de las rutas del narcotráfico, que antes utilizaban puertos del Pacífico colombiano y ahora se mueven hacia Ecuador, tiene como contrapartida la expansión de contrabandos “mucho más peligrosos que la cocaína”, con destino al norte de América.

Coordinación e inteligencia binacional

Petro insistió en la necesidad de una coordinación reforzada entre las fuerzas militares, policiales y, especialmente, los sistemas de inteligencia de ambos países. Recordó que se reunió con la delegada del Gobierno ecuatoriano durante la inauguración del centro de coordinación de inteligencias en Manaos, donde -según indicó- Ecuador aceptó avanzar hacia una política de mayor acción antimafiosa.

Como parte de estos esfuerzos, anunció que se instalará un radar ultramoderno de seguridad aérea en Ipiales, mediante una adición al contrato firmado en 2023, con el objetivo de detectar rutas aéreas utilizadas por el narcotráfico.

Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos.



Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la… https://t.co/h03srJQ4HY — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2026

Erradicación y sustitución de cultivos

En el frente interno, el presidente colombiano destacó que más de 22.000 familias de la zona fronteriza están dispuestas a erradicar de raíz los cultivos de coca, a los que calificó como la única forma eficaz de erradicación. Este proceso permitiría sustituir miles de hectáreas por producción agraria legal y recuperación de selva nativa.

RELACIONADAS Ecuador afirma que puede cubrir demanda eléctrica sin importar energía desde Colombia

Como resultado de estas acciones, Petro afirmó que Tumaco ya “no es el primer municipio de producción de cocaína del mundo, un éxito parcial de Tumaco y de este gobierno”.

La cita para el diálogo aún sin fecha

El diálogo entre Ecuador y Colombia estaba previsto para este 25 de enero de 2026. Sin embargo, esta cita se aplazó.

Ecuador: déficit de energía eléctrica subirá sin el aporte de Colombia Leer más

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó desde el Foro de Davos que Ecuador no podrá recibir a funcionarios colombianos el próximo 25 de enero. “Ese día el Ecuador está recibiendo en los salones de cancillería una misión de seguridad de un país cooperante… y no se puede recibir el 25”.

La funcionaria destacó que se priorizan agendas previamente establecidas con diferentes ministros, aclarando que esto no representa un rechazo al diálogo.

RELACIONADAS Colombia fija una hora para suspender la venta de energía para Ecuador

Sommerfeld informó que Ecuador realizó una contrapropuesta de fechas para la semana siguiente, con el objetivo de mantener los canales de comunicación abiertos. “Se ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante”, señaló.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ