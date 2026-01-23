Retos y oportunidades del sector eléctrico de Ecuador: ¿Es viable la energía nuclear?

Ecuador contempla la instalación de un reactor modular pequeño de unos 300 MW en un horizonte cercano a 10 años.

La principal fortaleza del sistema eléctrico ecuatoriano —su amplia infraestructura hidroeléctrica— es, a la vez, su mayor debilidad. Aunque esta fuente aporta confiabilidad y bajas emisiones, su dependencia de la hidrología y su exposición a la variabilidad climática, especialmente durante el estiaje, mantiene latente el riesgo de déficits de energía para cubrir la demanda.

Esta es una de las principales conclusiones del profesor Roberto Gómez-Calvet, de la Universidad Europea de Valencia, en su artículo Sistema Eléctrico de Ecuador, publicado el 16 de enero de 2026. El académico señala que el país dispone de cerca de 5 gigavatios (5.000 megavatios) de capacidad hidroeléctrica instalada, concentrada en grandes centrales que sostienen el sistema, pero advierte que esta fortaleza se vuelve una vulnerabilidad cuando las lluvias son insuficientes.

Un sistema diversificado, pero aún frágil

Además de la hidroelectricidad, Ecuador cuenta con generación termoeléctrica a diésel y fuel oil como respaldo, así como con fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica. A ello se suman proyectos de biomasa y biogás, aunque en menor escala. Pese a esta diversificación, el sistema aún puede enfrentar déficits si no se adoptan medidas estructurales, refiere el artículo.

Entre las prioridades para reducir estos riesgos, Gómez-Calvet identifica tres ejes:

Fortalecer el respaldo firme con generación térmica eficiente y combustible asegurado.

Desarrollar almacenamiento energético a gran escala, como bombeo hidráulico y baterías.

Y reforzar las interconexiones internacionales. Esta última opción es clave porque Ecuador depende en su mayoría de un solo proveedor externo, Colombia, que decidió suspender desde el 22 de enero de 2026 la venta de energía ante la tasa de seguridad del 30 % para las importaciones colombianas, que anunció el presidente Daniel Noboa.

Barcazas: una respuesta temporal

En este contexto, el alquiler de barcazas de generación se ha utilizado como una respuesta rápida ante déficits coyunturales. Sin embargo, este tipo de medidas se consideran transitorias y no reemplazan la necesidad de una estrategia de mediano y largo plazo basada en planificación nacional, fortalecimiento institucional y criterios claros de seguridad energética, precisa Gómez Calvet.

Desde agosto de 2024 Ecuador ha firmado cuatro contratos para contar con 300 MW mediante tres barcazas. Además, el Ministerio de Ambiente y Energía informó el 16 de enero de 2026 que realizará las gestiones para contratar estas embarcaciones hasta 2028.

¿Es viable la energía nuclear?

En medio de la crisis eléctrica, el presidente Daniel Noboa anunció en 2024 que impulsará la incorporación de energía nuclear a la matriz energética. Entre las acciones en marcha constan una propuesta legislativa para regular su uso con fines pacíficos, una hoja de ruta para proyectos nucleares y la creación del Organismo de Implementación del Programa Nuclear.

Inicialmente, Ecuador contempla la instalación de un reactor modular pequeño de unos 300 MW en un horizonte cercano a 10 años. Sin embargo, Gómez-Calvet advierte que esta tecnología enfrenta desafíos significativos, como la creación de un marco regulatorio especializado, capacidades técnicas y de seguridad nuclear, y esquemas de financiamiento de gran escala. A ello se suman consideraciones sociales, ambientales y la gestión de residuos radiactivos.

Además, refiere que, si bien los reactores modulares pequeños se presentan como una alternativa futura por su escala y modularidad, “su despliegue comercial es todavía limitado a nivel mundial y existen incertidumbres relevantes en costos finales, cronogramas, cadenas de suministro, regulación específica y modelos de negocio”. Por ello, según el docente, su madurez industrial no permite considerarlos una solución operativa en el corto ni mediano plazo.

Ante este escenario, el análisis concluye que la estrategia más viable para Ecuador es priorizar alternativas con tiempos de implementación más cortos y mayor certidumbre, como el fortalecimiento del respaldo firme, el almacenamiento energético, la gestión de la demanda y el refuerzo de la red y las interconexiones, para reducir el riesgo de apagones y sus costos económicos y sociales.

