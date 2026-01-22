Colombia fija una hora para suspender la venta de energía para Ecuador

La medida fue tomada en reciprocidad a la tasa de seguridad del 30 % impuesta por Ecuador para las importaciones colombianas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que la decisión se toma en reciprocidad a la tasa de seguridad del 30 % impuesta por Ecuador.

Desde las 18:00 de este 22 de enero de 2026, Colombia suspenderá el envío de electricidad a Ecuador, según informó el Gobierno colombiano a través de su Ministerio de Minas y Energía. La decisión, indicó la cartera, se adopta como una “medida de reciprocidad” ante actuaciones que califica como “unilaterales” por parte del Gobierno ecuatoriano y que, a su criterio, constituyen una “agresión económica” contra Colombia.

Colombia sostuvo que ha sido “históricamente solidaria” con Ecuador, incluso en contextos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas. En ese marco, señaló que las decisiones recientes de Ecuador “desconocen acuerdos vigentes” y afectan “de manera directa” los intereses del pueblo colombiano, lo que llevó al Estado a actuar “en defensa de su soberanía energética”.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el año pasado Colombia “garantizó energía” a Ecuador pese a atravesar una fuerte sequía, en momentos en que la población ecuatoriana enfrentaba apagones “de hasta 14 horas”. “Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país”, señaló.

La suspensión no está dirigida contra la población ecuatoriana, según Palma

El funcionario recalcó que la suspensión no está dirigida contra la población ecuatoriana, sino que responde a una decisión “política e institucional” frente a la conducta del Gobierno vecino. A la vez, dijo que Colombia mantiene abiertos los canales diplomáticos para superar las diferencias mediante el diálogo.

“Esta no es una medida que nos guste ni que nos aliente. Creemos en la integración energética, en la cooperación regional y en la hermandad entre nuestros pueblos, pero la soberanía y el respeto no son negociables, y Colombia no puede permanecer pasiva frente a una agresión económica”, enfatizó Palma.

Al cierre, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que el sistema eléctrico colombiano cuenta con oferta suficiente para garantizar el abastecimiento interno y advirtió que cualquier restablecimiento del intercambio con Ecuador dependerá de que se recompongan condiciones de “respeto, legalidad y cooperación” entre ambos países.

La medida se tomó tras el anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen del país vecino, aunque el Gobierno colombiano argumentó razones técnicas. Aunque más tarde la Secretaría de Comunicación precisó que esta imposición no afectaría al suministro de energía eléctrica, transporte de crudo ni donaciones.

La ministra de Energía, Inés Manzano, anuncia nuevas medidas

Sin embargo, luego de que se hizo pública la decisión de Colombia de suspender la venta de electricidad a Ecuador en la mañana de este jueves, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, publicó este 22 de enero de 2026 en su cuenta de X que Ecuador aplicará en el transporte de crudo colombiano a través del Oleducto de Crudos Pesados (OCP) la “reciprocidad” recibida en el caso de la electricidad.

“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, advirtió la funcionaria.

¡Se fija hora cero para suspender el suministro eléctrico a Ecuador!



Como respuesta a decisiones unilaterales que vulneran los principios de cooperación y respeto entre naciones, el gobierno de @petrogustavo, a través del @MinEnergiaCo que lidera @PalmaEdwin, activó la hora cero… pic.twitter.com/nIaAtavDMn — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 22, 2026

Estas acciones tomadas por el Gobierno de Ecuador se realizan a pesar de que el suministro de electricidad desde Colombia es clave para Ecuador. Solo entre el 1 y 20 de enero de 2026 se importaron en promedio 230 megavatios (MW) de energía desde Colombia, según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta potencia representa el 51 % del total que puede recibir el país desde la nación vecina (450 MW).

