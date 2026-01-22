Ecuador excluye venta de electricidad de la tasa del 30 % a importaciones de Colombia

El Gobierno de Ecuador afirmó que la venta de energía eléctrica, donaciones y transporte de crudo no pagarán la tasa del 30 %

La importación de electricidad de Colombia es clave para el sistema eléctrico de Ecuador.

El Gobierno de Ecuador blindó las importaciones de electricidad, que realiza desde Colombia, de la tasa del 30 % para las ventas que provienen del país vecino. Tras conocer la postura del Ministerio de Energía colombiano, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador detalló que este suministro junto a otros productos y servicios no pagarán esta imposición.

La entidad justificó este 21 de enero de 2025 en sus redes sociales la decisión anunciada por el presidente Daniel Noboa al señalar que esta acción responde a la “imperante necesidad de fortalecer los controles aduaneros y la seguridad en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia”.

Además, detalló que la imposición de la tasa del 30 % a la importación de mercancías provenientes de ese país entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026. Y será aplicada a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), conforme a la normativa vigente. Pero no tendrá un impacto en la venta de todas las mercancías que provienen desde Colombia.

La medida, según refirió la entidad, contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales y ayudas técnicas. Así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos. Es decir, el transporte de crudo a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Ecuador depende de la importación de energía de Colombia para cubrir la demanda nacional

El suministro de electricidad es clave para Ecuador. Solo entre el 1 y 19 de enero de 2026 se importaron en promedio 234 megavatios (MW) de energía desde Colombia, según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta potencia representa el 52 % del total que puede recibir el país desde la nación vecina (450 MW).

La entidad enfatizó que Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. “No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, enfatizó.

Pese a esta situación, el Gobierno Nacional indicó que evaluará la continuidad de esta medida cuando “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia para trabajar con el mismo nivel de determinación en la lucha contra estas amenazas que afectan a ambos países”.

La tasa es exigible a las operaciones de importación que generen obligación tributaria aduanera, y deberá ser considerada por los importadores en los procesos de nacionalización de mercancías de origen colombiano, recordó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

