Quito y la tasa de recolección de basura: ¿solo facturación o cambio de modelo?

Activista de Alianza Basura Cero pide mirarse en el espejo de Indore y pagar por lo que se bota

El método de cálculo para el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla de agua potable ha sido cuestionado. El alcalde Pabel Muñoz anunció ajustes y la conformación de una comisión para insistir en que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) retome esa recaudación. Pero, especialistas sostienen que el debate debería ir más allá de la facturación y orientarse hacia un cambio de modelo: con la meta de avanzar hacia una política de basura cero.

RELACIONADAS Nuevas construcciones en Quito deberán tener medidores de agua individuales

Para Alicia Franco, de Alianza Basura Cero, vale la pena poner sobre la mesa de discusión lo que pasa en Indore, en el centro de la India, premiada en varias oportunidades por ser la ciudad más limpia de ese país, con algo más de 3 millones de habitantes. “Ellos tienen un basurero con un tag; se paga por lo que se bota en él, ya que no todos consumimos igual y no se debería pagar la misma tasa”.

Allá se incorporó a los recicladores de base como trabajadores municipales, ya que se encargan de la recolección puerta a puerta. De ese modo, dice, se aseguran de que haya una conexión real con el productor, para que la separación en fuente sea correcta.

“En Quito hay pilotos de separación en fuente que no funcionan porque siempre habrá personas que quieren ocultar la basura que producen. Es una decisión política que hace que las personas no quieran botar más”, explica Franco. Ella señala que lo más pesado de un basurero son los residuos orgánicos, por lo que los ciudadanos deberían aprender a tener su compostera en casa o llegar a acuerdos con gestores independientes de los desechos.

Accidente en Quito: camión de basura se impactó contra una vivienda Leer más

La posición de algunos concejales Merino y Aulestia

Pero de este tema no se ha hablado en la capital. Concejales como Michael Aulestia y Wilson Merino tampoco han propuesto salidas para avanzar hacia un cambio de modelo. Ambos presentaron demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. El objetivo: detener el cobro que registra un aumento importante.

Esto planteó el alcalde de Quito sobre la tasa de recolección

De su lado, el alcalde ha pedido recordar que el problema se generó porque el Gobierno, que maneja la EEQ, decidió no ser más el agente de retención de la tasa, por la que ganaba $ 4 millones al año. Insistirán en la solicitud a la empresa, con una comisión formada por los ediles Fernanda Racines, Diego Garrido y Merino. Aulestia no ha aceptado ser parte del grupo.

Además, Muñoz precisó que cuatro de cada 10 ciudadanos registraron incrementos en el cobro de la tasa de recolección de basura porque viven en predios con medidores compartidos. Al momento hay 8.861 medidores de agua compartidos, de un total de 714.594. Es el 9,2% del total.

Ayer, el alcalde anunció que se reducirá el valor para medidores compartidos, calculando el número de predios conectados a cada uno. También se aplicará una compensación automática en las planillas desde abril, para quienes no fueron beneficiados con esa división.

Exgerente de la Epmaps cree que no hay sustento técnico para cobrar esa tasa en planilla de agua

¿Se puede suspender la tasa de basura en Quito? Concejal presentó acción legal Leer más

Othon Zevallos, exgerente de la Empresa de Agua Potable de Quito, sostiene que no hay un sustento técnico, una valoración entre consumo de agua y generación de residuos sólidos. Le parece que “por facilismo buscaron un mecanismo rápido para resolver la problemática”, luego de que el Gobierno sacara el pago de la tasa de basura de la planilla eléctrica.

Según Zevallos, se está afectando a la única empresa que es eficiente en la ciudad y de las pocas del país. “Aseguraron una recaudación fácil, rápida e incluso mayor a lo que se recaudaba antes. Hay menos usuarios y evidentemente alguien tiene que pagar ese sobrecosto, porque Emaseo (Empresa de Aseo) a través de la planilla recaudaba $ 70 millones y ahora serán unos $100 millones, para cobrar un servicio ineficiente”.

Esto hacen en Chile y España, dice presidenta de barrios

Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, señala que ni el consumo de energía eléctrica ni el del agua tienen relación con la generación de basura. Anota opciones que se aplican en países como Chile y Europa: pago por peso. “Eso obliga a la gente a reciclar. He leído que en Bélgica, al tener que pagar por toda la basura que produce, ha reducido al 38 % los desechos, en cuatro años”.

Vargas admite que son países con otras dinámicas, “adelantados”, pero cree que es un buen momento para empezar. “Hay una desproporción en el cálculo porque existen 1,6 millones de medidores de luz y algo más de 700.000 de agua. Por eso el año pasado, con el pago de la tasa se recuperaron $ 6 millones y hoy se espera recoger $ 8 millones”.

La autoridad debe poner candados, para reducir la generación de basura. Depositar una tonelada en el relleno cuesta $ 50 y recogerla, $ 75, en el país. José Solano Docente PUCE de Cuenca

El momento para poner candados sobre generación de basura

José Solano, profesor de la Universidad Católica de Cuenca, es más realista. Comenta que aunque Corea del Sur sí ha reducido la producción de basura, en países como Ecuador será más difícil implementar la medida. Se dirá que va en desmedro de la calidad de vida, incluso que implicaría dejar obras de construcción.

No obstante, considera que “es responsabilidad del ciudadano generar tantos residuos, pero las autoridades deben poner candados a ese consumo, con ordenanzas de no plásticos, que sea muy costoso usar fundas plásticas o que en una ciudad existan restricciones para cambiar de iPhone sin entregar antes el equipo anterior”, por ejemplo señala Solano.

En Quito, el escenario es complicado, opina. Tampoco ve una relación entre consumo de agua y generación de residuos, sí existía triangulación entre energía, basura y poder adquisitivo. Tampoco le parece correcto cobrar la tasa en el impuesto predial, “dolerá hacer un solo pago”. Sugiere impulsar alternativas de recolección de desechos orgánicos.

El testimonio de una ciudadana y la tasa de recolección de basura

Mónica Tamayo reside en la Pío 12, en una casa con cuatro familias (11 personas). Por la planilla de agua debían pagar $ 64 y $ 54, por la tasa de basura. El pago por cada habitante será de $10,54. “Antes eran $6,50 en total. Espero que se solucione”.

Sí hay un perjuicio que afrontan también los sectores populares. Por eso llevaremos los reclamos a la Defensoría del Pueblo, el jueves. Deben cambiar. Isabel Vargas/ Presidenta de la Federación de Barrios de Quito

¿Cuánta basura produce Quito?

2.000 toneladas de basura diaria se producen en Quito; el 80 % es orgánica.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ