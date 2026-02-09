¿Qué piensan los quiteños sobre el aumento en la tasa de basura?

Desde febrero, la tasa de recolección de basura (TRB) se cobra en la planilla de agua potable

Según el alcalde, un 17% de los usuarios ha presentado reclamos por el alto cobro en la tasa de recolección de basura.

Desde febrero de 2026, en la planilla del agua se incluye el cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) y en muchos casos ha generado malestar debido al alto valor de ese rubro.

Las quejas se multiplicaron en redes sociales y en chats barriales. Uno de los casos lo publicó Luz Elena Coloma en su cuenta de X. Allí escribió que su factura reflejaba $ 37 por consumo de agua y $ 161 por la tasa de basura. “¿Así mismo es?”, preguntó, etiquetando a Emaseo y a la Empresa de Agua Potable de Quito.

Otros usuarios reportan facturas, por ejemplo, con un valor de $ 25 en agua y $ 18 en basura; en algunos casos, el cobro por desechos incluso supera al del agua: $ 39 frente a $34.

En conjuntos habitacionales, vecinos aseguran que el incremento llega hasta el 300% en comparación con lo que pagaban antes.

En sectores como La Armenia, el reclamo va más allá del monto. David Erazo cuestiona la lógica del aumento, recordando que antes la tasa se cobraba a través de la planilla eléctrica y que ahora el Municipio ya no paga por la intermediación. “No tiene sentido que el valor suba tanto”, comenta.

El malestar ha ido escalando. En varios chats comunitarios ya se habla de organizar protestas ante lo que consideran un cobro desproporcionado y poco claro.

¿Qué dice el Municipio?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reconoció el pasado 4 de febrero de 2026 que existe inconformidad, aunque aseguró que no es generalizada. Según explicó, entre el 16% y 17% de los usuarios ha presentado reclamos, los cuales se atienden a través de call centers y con refuerzos de personal en las agencias de la Epmaps.

Muñoz señaló que seis de cada diez usuarios no han tenido inconvenientes, principalmente quienes cuentan con medidores de agua individualizados. El problema, dijo, se concentra en viviendas, edificios y urbanizaciones donde un solo medidor abastece a varias familias.

En esos casos, al calcular la tasa en función del consumo total de agua, el valor se dispara. “No es un error, el valor es alto porque hay muchas familias conectadas a un mismo medidor”, recalcó el alcalde. La situación, añadió, es más crítica en urbanizaciones grandes donde incluso cientos de viviendas comparten un solo medidor.

Como respuesta, anunció que durante 2026 se impulsará un proceso de individualización de medidores, con el objetivo de que el cobro sea más equitativo.

El cambio en el mecanismo de recaudación, que dejó atrás a la Empresa Eléctrica Quito y trasladó la tasa a la planilla del agua, buscaba mayor eficiencia, según el Municipio. Muñoz recalcó que el esquema tiene una base técnica sólida, pues existe una correlación del 92 % entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos en los hogares.

Bajo este criterio, quienes consumen menos agua también pagan menos por la TRB.

