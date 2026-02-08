Expreso
Estación de transferencia Cumbayá
La construcción de la estación estaba prevista cerca del redondel del Auqui. En horas pico hay alta congestión vehicular.Foto: archivo

¿Estación o parque? Millonario aporte urbanístico en Cumbayá está listo

El aporte urbanístico de una constructora privada en Cumbayá asciende a $ 2,6 millones

El destino del aporte urbanístico de $ 2,6 millones que una constructora privada debe entregar por un proyecto inmobiliario en Cumbayá empieza a definirse. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que la empresa deberá pagar el monto “sí o sí” y que ya existe una propuesta concreta para invertir esos recursos en la parroquia ubicada al oriente de Quito.

“Los 2,6 millones la empresa debe pagar sí o sí, la propuesta ya está lista”, afirmó el alcalde, al referirse al compromiso urbanístico que se arrastra desde 2021 y que aún no se ha ejecutado.

Pabel Muñoz

 Inicialmente, los recursos estaban destinados a la construcción de una estación de transferencia en el sector del redondel de Auqui Chico, pero el proyecto fue cuestionado por su ubicación en una zona de riesgo, cercana a una quebrada.

Además del peligro geológico, se advirtió que la infraestructura prevista podría colapsar el tráfico vehicular y afectar la caminabilidad del sector. Por estas razones, se planteó modificar el destino del aporte. 

Sin embargo, la propuesta debía ser sometida a votación en el Concejo, donde no hubo un consenso.

Un ofrecimiento postergado por años 

El caso se originó en 2021, cuando el Concejo de ese entonces aprobó una resolución que permitió a una promotora inmobiliaria construir un complejo de departamentos en Cumbayá

Como compensación, la empresa tenía que ejecutar varias obras, entre ellas la estación de transferencia, que debía estar lista hasta noviembre de 2024. Ese plazo venció sin que la obra se concretara.

La falta de avances ha mantenido en alerta a la comunidad. Durante la sesión ordinaria de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, los asambleístas por Tumbaco señalaron que, aunque se anunció la búsqueda de un nuevo terreno para la estación, no se registran acciones específicas. Por ello, solicitaron que el dinero se invierta directamente en Cumbayá.

Entre las propuestas ciudadanas planteadas están la rehabilitación de la calle María Angélica Idrobo, una de las principales vías de acceso a ese valle, y la construcción de un parque ecológico en el predio inicialmente previsto para la estación de transferencia.

El aporte urbanístico es ineludible

En respuesta, Muñoz recalcó que el pago del aporte urbanístico es ineludible y cuestionó la falta de definiciones previas. “Desde mi punto de vista, el Concejo se durmió en los laureles; se pudo solventar algo”, dijo en referencia a la falta de consenso en 2024, y recordó que se trata de un problema heredado de la administración anterior.

El alcalde indicó que entre las alternativas se analiza la construcción de la estación de transferencia y un parque, aunque subrayó que aún debe presentarse la propuesta definitiva. “Lo que está claro es que la empresa tiene que pagar sí o sí y que ese dinero debe invertirse en la zona”, insistió.

